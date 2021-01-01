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Папарацци слили в Сеть редкие фото троих дочерей Рейнольдса и Лайвли

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Звездные супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс предпочитают скрывать детей от журналистов.
Папарацци слили в Сеть редкие фото троих дочерей Рейнольдса и Лайвли
Папарацци слили в Сеть редкие фото троих дочерей Рейнольдса и Лайвли
Getty Images

Популярные голливудские актеры и звездные супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс скрывают свою личную жизнь от посторонних глаз. Пара тщательно оберегает от журналистов троих детей. Однако, на днях папарацци все таки удалось сделать пару кадров, где запечатлены все дочери Лайвли и Рейнольдса.

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На редких фото шестилетняя Джеймс, четырехлетняя Инес и годовалая Бетти запечатлены во время прогулки со звездной мамой по улицам по улицам Нью-Йорка. Старшие девочки сидели в коляски, а младшую Блейк несла на руках.

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Теги: Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, дети звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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