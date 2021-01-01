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Кристен Стюарт заподозрили в тайной свадьбе с девушкой

Звезда «Сумерек» и ее возлюбленная Дилан Майер засветились с обручальными кольцами.
Кристен Стюарт заподозрили в тайной свадьбе с девушкой
Кристен Стюарт заподозрили в тайной свадьбе с девушкой
Getty Images

Американская актриса Кристен Стюарт, которая стала всемирно известной после роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки», спровоцировала слухи о тайной церемонии бракосочетания со своей девушкой, сценаристкой Дилан Майер.

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Недавно папарацци сняли влюбленных, когда она покидали аэропорт Лос-Анджелеса. Кристен и Дилан были одеты в джинсы и футболки oversize, а на их безымянных пальцах красовались золотые обручальные кольца.

Пара пока не комментировала новость об их тайной свадьбе. Однако поклонники актрисы вспоминают, как еще в 2019 году Стюарт заявила, что ей не терпится сделать предложение Майер.

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Теги: Кристен Стюарт, романы звезд, свадьбы звезд, Сумерки
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Источник: ivonа bigmir)net

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