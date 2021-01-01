Кристен Стюарт заподозрили в тайной свадьбе с девушкой
Американская актриса Кристен Стюарт, которая стала всемирно известной после роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки», спровоцировала слухи о тайной церемонии бракосочетания со своей девушкой, сценаристкой Дилан Майер.
Читай также: Мила Кунис отговорила мужа Эштона Кутчера лететь в космос
Недавно папарацци сняли влюбленных, когда она покидали аэропорт Лос-Анджелеса. Кристен и Дилан были одеты в джинсы и футболки oversize, а на их безымянных пальцах красовались золотые обручальные кольца.
Пара пока не комментировала новость об их тайной свадьбе. Однако поклонники актрисы вспоминают, как еще в 2019 году Стюарт заявила, что ей не терпится сделать предложение Майер.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- ТОП-10 звезд, которые были богатыми еще до того, как стали популярными
- Звезда «Беверли-Хиллз, 90210» показала редкие фото со свадьбы
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.