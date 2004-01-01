Бывшая Джонни Деппа Ванесса Паради появилась в Каннах с новым мужем

Звездные супруги Ванесса Паради и Самюэль Беншетри посетили Каннский кинофестиваль 2021.

Во французском городе Канны продолжается 74-й Каннский кинофестиваль. Во время пятого дня кинособытия знаменитая актриса, фотомодель и певица Ванесса Паради порадовала поклонников редким выходом с мужем, режиссером Самюэлем Беншетри.

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Сначала пара вместе побывала на фотоколле фильма «Музыка, которую никто не слышит», в котором Паради сыграла главную роль, а Беншетри выступил в роли режиссера. Для этого мероприятия Ванесса выбрала красивое платье с цветочным принтом.

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри Getty Images

Ванесса Паради с мужем Getty Images

Вечером звездные супруги еще раз появились на публике вместе. Влюбленные прошлись под руку по красной дорожке кинофестиваля. На этот раз Ванесса появилась перед камерами в розовом платье от Chanel.

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри Getty Images

Ванесса Паради с мужем Getty Images

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри Getty Images

Каннский кинофестиваль 2021 Getty Images

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Напомним, что Паради 16 лет состояла в отношениях с голливудским актером Джонни Деппа. От него она родила дочь Лили-Роуз Мелоди Депп и сына Джона Кристофера «Джека» Деппа. За Беншетри 48-летняя актриса вышла замуж в 2018 году.

Джонни Депп и Ванесса Паради в 2004 году Getty Images

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