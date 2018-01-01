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Каннский фестиваль 2021: лучшие образы с церемонии открытия

Рассматриваем лучшие образы звезд на красной дорожке с церемонии открытия 74-го кинофестиваля в Каннах.
Каннский фестиваль 2021: лучшие образы с церемонии открытия
Каннский фестиваль 2021: лучшие образы с церемонии открытия
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В Каннах стартовал самый долгожданный киномарафон мира - 74-й сезон наиболее знаменитого фестиваля. Именно здесь демонстрируются самые обсуждаемые и перспективные фильмы, а жюри всегда отличается особенным профессионализмом и беспристрастностью.

В день открытия на красной ковровой дорожке по традиции сияли самые яркие звезды современности. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса, теперь же фестиваль пройдет с некоторыми ограничениями, но в традиционном формате.

Естественно, на крупное событие съезжаются самые завидные гости, которые всячески готовятся, дабы порадовать своих поклонников и fashion-критиков самыми лучшими аутфитами. От Беллы Хадид до Джессики Честейн: показываем, какими образами удивили нас знаменитости на этот раз.

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Теги: Каннский кинофестиваль, лучшие образы
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Источник: Ivonа bigmir)net

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