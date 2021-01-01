Редкий выход: Тильда Суинтон посетила Канны вместе с дочерью

Как выглядит 23-летняя дочь актрисы Тильды Суинтон - Онор Суинтон Бирн.

Во Франции на Лазурном берегу продолжается 74-й Каннский кинофестиваль. 8 июля состоялся показ картины “Сувенир: Часть 2“, главные роли в которой сыграли британская актриса Тильда Суинтон и ее дочь Онор Суинтон Бирн.

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На премьере в Каннах звездная мама и ее наследница тоже решили порадовать папарацци совместным выходом. Перед камерами 60-летняя Тильда позировала в длинном трехцветном платье с молнией. А ее 23-летняя дочь выбрала для красной дорожки весьма откровенное платье черного цвета.

Тильда Суинтон с дочерью Онор Getty Images

Тильда Суинтон и Онор Суинтон Бирн Getty Images

Тильда Суинтон и Онор Суинтон Бирн на Каннском кинофестивале 2021 Getty Images

Премьера фильма "Сувенир: Часть 2" Getty Images

Отметим, что у Онор есть брат-двойняшка Ксавье. Тильда Суинтон родила сына и дочь от шотландского художника и драматурга Джона Патрика Бирна, с которым состояла в отношениях в 1989-2003 годах. Экс-возлюбленный актрисы старше ее на 20 лет.

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