СМИ рассекретили доходы актеров киновселенной Marvel

Сколько заработали Крис Эванс, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт и Бри Ларсон.

Американскому таблоиду Just Jared удалось выяснить, какие гонорары платит киностудия Marvel актерам ее фильмов. Материал журналисты приурочили выходу картине “Черная вдова“.

Так, за исполнение роли Наташи Романофф в свежей картине Скарлетт Йоханссон получила 15 млн долларов. В 2012 году за эту же роль в “Мстителях“ ей выплатили от 4 до 6 млн долларов.

Скарлетт Йоханссон Getty Images

Обладательница “Оскара“ Бри Ларсон, сыгравшая главную роль в “Капитане Марвел“ в 2019 году, получила зарплату в размере 5 млн долларов.

Бри Ларсон Getty Images

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Исполнитель роли Тони Старка (Железный человек), актер Роберт Дауни-младший стал самым высокооплачиваемой звездой Marvel. Его заработок за фильм “Мстители: Война бесконечности“ составил 75 млн долларов. За участие в ленте “Человек-паук: Возвращение домой“ Роберт получил 5 млн долларов. А съемки в фильме “Мстители“ 2012 года принесли ему 50 млн долларов.

Роберт Дауни-младший Getty Images

Покойный Чедвик Боузман за исполнение главной роли в фильме “Черная пантера“ получил от киностудии 2 млн долларов.

Чедвик Боузман Getty Images

Крису Хемсворту, сыгравшему Тора, выплатили по 15 млн долларов за участие в фильмах “Мстители: Война бесконечности“ и “Тор: Рагнарек“. В первой же картине о Торе 2011 года актер получил 150 тысяч долларов.

Крис Хемсворт Getty Images

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Гонорар Криса Эванса за киноленты “Мстители: Война бесконечности“ и “Первый мститель: Противостояние“ также составил по 15 млн долларов.

Крис Эванс Getty Images

“Соколиный глаз“ Джереми Реннер за съемки в “Мстителях“ 2012 года получил от 2 до 3 миллионов долларов.

Джереми Реннер Getty Images

Исполнитель роли Халка Марк Руффало после участие в “Мстителях“ тоже стал богаче на 2-3 миллиона долларов.

Марк Руффало Getty Images

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