СМИ рассекретили доходы актеров киновселенной Marvel
Американскому таблоиду Just Jared удалось выяснить, какие гонорары платит киностудия Marvel актерам ее фильмов. Материал журналисты приурочили выходу картине “Черная вдова“.
Так, за исполнение роли Наташи Романофф в свежей картине Скарлетт Йоханссон получила 15 млн долларов. В 2012 году за эту же роль в “Мстителях“ ей выплатили от 4 до 6 млн долларов.
Обладательница “Оскара“ Бри Ларсон, сыгравшая главную роль в “Капитане Марвел“ в 2019 году, получила зарплату в размере 5 млн долларов.
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Исполнитель роли Тони Старка (Железный человек), актер Роберт Дауни-младший стал самым высокооплачиваемой звездой Marvel. Его заработок за фильм “Мстители: Война бесконечности“ составил 75 млн долларов. За участие в ленте “Человек-паук: Возвращение домой“ Роберт получил 5 млн долларов. А съемки в фильме “Мстители“ 2012 года принесли ему 50 млн долларов.
Покойный Чедвик Боузман за исполнение главной роли в фильме “Черная пантера“ получил от киностудии 2 млн долларов.
Крису Хемсворту, сыгравшему Тора, выплатили по 15 млн долларов за участие в фильмах “Мстители: Война бесконечности“ и “Тор: Рагнарек“. В первой же картине о Торе 2011 года актер получил 150 тысяч долларов.
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Гонорар Криса Эванса за киноленты “Мстители: Война бесконечности“ и “Первый мститель: Противостояние“ также составил по 15 млн долларов.
“Соколиный глаз“ Джереми Реннер за съемки в “Мстителях“ 2012 года получил от 2 до 3 миллионов долларов.
Исполнитель роли Халка Марк Руффало после участие в “Мстителях“ тоже стал богаче на 2-3 миллиона долларов.
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