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СМИ рассекретили доходы актеров киновселенной Marvel

Сколько заработали Крис Эванс, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт и Бри Ларсон.
СМИ рассекретили доходы актеров киновселенной Marvel
СМИ рассекретили доходы актеров киновселенной Marvel
Getty Images

Американскому таблоиду Just Jared удалось выяснить, какие гонорары платит киностудия Marvel актерам ее фильмов. Материал журналисты приурочили выходу картине “Черная вдова“.

Так, за исполнение роли Наташи Романофф в свежей картине Скарлетт Йоханссон получила 15 млн долларов. В 2012 году за эту же роль в “Мстителях“ ей выплатили от 4 до 6 млн долларов.

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Getty Images

Обладательница “Оскара“ Бри Ларсон, сыгравшая главную роль в “Капитане Марвел“ в 2019 году, получила зарплату в размере 5 млн долларов.

Бри Ларсон
Бри Ларсон
Getty Images

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Исполнитель роли Тони Старка (Железный человек), актер Роберт Дауни-младший стал самым высокооплачиваемой звездой Marvel. Его заработок за фильм “Мстители: Война бесконечности“ составил 75 млн долларов. За участие в ленте “Человек-паук: Возвращение домой“ Роберт получил 5 млн долларов. А съемки в фильме “Мстители“ 2012 года принесли ему 50 млн долларов.

Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Getty Images

Покойный Чедвик Боузман за исполнение главной роли в фильме “Черная пантера“ получил от киностудии 2 млн долларов.

Чедвик Боузман
Чедвик Боузман
Getty Images

Крису Хемсворту, сыгравшему Тора, выплатили по 15 млн долларов за участие в фильмах “Мстители: Война бесконечности“ и “Тор: Рагнарек“. В первой же картине о Торе 2011 года актер получил 150 тысяч долларов.

Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Getty Images

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Гонорар Криса Эванса за киноленты “Мстители: Война бесконечности“ и “Первый мститель: Противостояние“ также составил по 15 млн долларов.

Крис Эванс
Крис Эванс
Getty Images

“Соколиный глаз“ Джереми Реннер за съемки в “Мстителях“ 2012 года получил от 2 до 3 миллионов долларов.

Джереми Реннер
Джереми Реннер
Getty Images

Исполнитель роли Халка Марк Руффало после участие в “Мстителях“ тоже стал богаче на 2-3 миллиона долларов.

Марк Руффало
Марк Руффало
Getty Images

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Теги: зарплаты звезд, гонорары звезд, Marvel, Скарлетт Йохансcон, Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт
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