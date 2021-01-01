Дуэйн Джонсон больше не лидирует в списке самых высокооплачиваемых звезд в Instagram.

Кто из звезд больше всех зарабатывает в Instagram: Новый рейтинг depositphotos

СМИ подсчитали, сколько мировые знаменитости получают за размещение рекламы в своих Инстаграм-профилях. Новый рейтинг обнародовал портал Hopper HQ.

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В ТОПе самых высокооплачиваемых звезд соцсети появился новый лидер. В марте 2021 года на первой строчке был американский актер Дуэйн Джонсон. Однако сейчас он опустился на второе место, уступив португальскому футболисту Криштиану Роналду, который до этого замыкал тройку самых богатых звезд в Instagram. За один рекламный пост Роналду платят 1 604 000 долларов в то время, как Джонсон получает 1 523 000 долларов.

На третьей месте сейчас находится американская певица и актриса Ариана Гранде. Ее доход за одну рекламную публикацию составляет 1 510 000 долларов.

В ТОП-10 самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram также вошли:

4. Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер – 1 494 000 долларов

5. Американская певица и актриса Селена Гомес - 1 468 000 долларов

6. Американская телезвезда Ким Кардашьян – 1 419 000 долларов

7. Аргентинский футболист Лионель Месси – 1 169 000 долларов

8. Американская певица Бейонсе – 1 147 000 долларов

9. Канадский певец Джастин Бибер – 1 112 000 долларов

10. Американская модель Кендалл Дженнер – 1 053 000 долларов

Cамые высокооплачиваемые звезды в Instagram Скриншот

Cамые высокооплачиваемые звезды в Instagram Скриншот

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