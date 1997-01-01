Умер отец Роберта Дауни-младшего

Режиссер Роберт Дауни-старший ушел из жизни в возрасте 85-ти лет.

Популярный американский актер Роберт Дауни-младший, который сыграл Тони Старка в фильмах Marvel, потерял близкого человека. В среду, 7 июля, скончался его отец, известный режиссер, сценарист, продюсер и актер Роберт Дауни-младший.

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Первой о смерти 85-летнего кинодеятеля сообщила в СМИ его третья жена Розмари Роджерс. По словам вдовы, Дауни-старший умер утром во сне в своем доме в Нью-Йорке. Последние 5 лет жизни режиссер страдал болезнью Паркинсона.

Позже о смерти знаменитого отца высказался и Дауни-младший. На своей странице в Инстаграм голливудский актер обнародовал черно-белое архивное фото папы и дополнил его трогательным прощанием.

«Папа мирно скончался во сне после многих лет страданий от болезни Паркинсона... Он был настоящим независимым режиссером, и все время оставался удивительно оптимистичным... По подсчетам моих мачех, они были счастливы в браке чуть более 2000 лет. Розмари Роджерс-Дауни, вы святая, и наши мысли и молитвы с вами», - написал звезда «Мстителей» и «Железного человека.

Роберт Дауни-старший, настоящая фамилия которого Элиас, начал кинокарьеру в 50-х годах. Он прославился в Голливуде как режиссер «андеграундных» фильмов. Самые известные его режиссерские работы - «Патни Своуп» (1969), «Дворец Грисера» (1972), «Компания Хьюго» (1997) и «Загон» (1970), в котором впервые сыграл его сын Роберт Дауни-младший. Также покойную кинозвезду в качестве актера можно увидеть в таких картинах, как «Магнолия», «Ночи в стиле буги», «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Как украсть небоскреб» и др.

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