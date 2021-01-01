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Стартовал 74-й Каннский кинофестиваль: Программа и список членов жюри

Фестиваль на Лазурном берегу пройдет с 6 по 17 июля.
Стартовал 74-й Каннский фестиваль: Программа и список членов жюри
Стартовал 74-й Каннский фестиваль: Программа и список членов жюри
Getty Images

Во французском курортном городе Канны состоялась церемония открытия 74-го Каннского фестиваля. Одно из самых важных мероприятий в мировом киноискусстве пройдет с 6 июля по 17 июля. Ivona рассказывает, какие фильмы покажут в Каннах, кто вошел в состав жюри и кто получит Почетную Золотую пальмовую ветвь.

Украина на Каннском кинофестивале 2021

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Киноленты наших режиссеров не прошли в основную конкурсную программу. Однако, в Каннах все-таки можно будет увидеть два украинских фильма. Так, на спецпоказах представят документальную картину Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст». А в программе «Неделя критики» покажут игровой фильм режиссера и сценариста Эли Ґраппа «Ольга», снятый при участии украинской кинокомпании Pronto Film.

Какие еще фильмы покажут на Каннском кинофестивале 2021

 

Основная конкурсная программа

В главный конкурс отобрали 24 фильма:

  • «Аннет», режиссер Леос Каракс
  • «Три этажа», режиссер Нанни Моретти
  • «Все прошло замечательно», режиссер Франсуа Озон
  • «Герой», режиссер Асгар Фархади
  • «Титан», режиссер Джулия Дюкурно
  • «Французский вестник», режиссер Уэс Андерсон
  • «Красная ракета», режиссер Шон Бейкер
  • «Петровы в гриппе», режиссер Кирилл Серебренников
  • «Франция», режиссер Бруно Дюмон
  • «Нитрам», режиссер Джастин Курцель
  • «Memoria», режиссер Апичатпон Вирасетакул
  • «Lingui», режиссер Махамат-Салех Харун
  • «13-й округ Парижа», режиссер Жак Одияр
  • «Беспокойный», режиссер Йоахим Лафос
  • «Перелом», режиссер Катрин Корсини
  • «Casablanca Beats», режиссер Набиль Аюш
  • «Худший человек в мире», режиссер Йоахим Трир
  • «Отсек №6», режиссер Юго Куосманен
  • «Колено Ахеда», режиссер Надав Лапид
  • «Води мою машину», режиссер Рюсуке Хамагути
  • «Остров Бергман», режиссер Миа Хансен-Леве
  • «Бенедетто», режиссер Пол Верховен
  • «История моей жены», режиссер Ильдико Эньеди
  • «День флага», режиссер Шон Пенн

Особый взгляд

За победу в этой категории будут бороться 20 фильмов:

  • «После Янга», режиссер Когонада
  • «Голубая бухта», режиссер Джастин Чон
  • «Хорошая мать», режиссер Афсиа Эрзи       
  • «Обещание Хасана», режиссер Семих Капланоглу       
  • «Фреда», режиссер Жессика Женьес
  • «Гай Вар», режиссер Цзяцзуо На
  • «Великая свобода», режиссер Себастьян Мейз             
  • «Дело», режиссер Алексей Герман-младший
  • «Невиновные», режиссер Эскиль Вогт
  • «Гражданский», режиссер Теодора Михай
  • «Ягненок», режиссер Вальдимар Йоханнссон
  • «Да будет утро», режиссер        Эран Колирин 
  • «Парни при деньгах», режиссер Си Би Йи
  • «Мои братья и я», режиссер Йоан Манка
  • «Онода», режиссер Артур Арари
  • «Огненная ночь», режиссер Татьяна Уэсо
  • «Рехана Марьям Нур», режиссер Абдулла Мохаммад Саад
  • «Мир», режиссер Лаура Вандел           
  • «Разжимая кулаки», режиссер Кира Коваленко
  • «Женщины плачут», режиссеры Весела Казакова, Мина Милева

Вне конкурса

Для показа вне конкурса были выбраны 8 кинолент:

  • «Алина, голос любви», режиссер Валери Лемерсье    
  • «BAC Nord», режиссер Седрик Жименес
  • «Чрезвычайная ситуация», режиссер Хан Джэ-рим
  • «В его жизни», режиссер Эмманюэль Берко    Франция
  • «Агент 117: Из Африки с любовью», режиссер Николя Бедос
  • «Тихий омут», режиссер Том Маккарти
  • «The Velvet Underground», режиссер Тодд Хейнс
  • «Найти Анну Франк», режиссер Ари Фольман

Полуночные показы

  • «Кровавые апельсины», режиссер Жан-Кристоф Мерисс
  • «Suprêmes», режиссер Одри Эструго
  • «Тралала», режиссер Арно и Жан-Мари Ларье

Спецпоказы

  • «Моряк из гор», режиссер Карим Айнуз
  • «Черные тетради», режиссер Шломи Элькабец
  • «Звезда»», режиссер Надав Лапид

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    «Бабий Яр. Контекст», режиссер Сергей Лозница
  • «Мой любимый Мон Амур», режиссер Ноэми Мерлан
  • «Новые миры: Колыбель цивилизации», режиссер Эндрю Мускато
  • «Героики», режиссер Максим Руа
  • «Ты одинок сегодня вечером?», режиссер Вэнь Шипэй
  • «H6», режиссер Е Е
  • «Год вечной бури», режиссеры Джафар Панахи, Энтони Чэнь, Малик Виттал, Лора Пойтрас, Доминга Сотомайор, Дэвид Лоури и Апичатпонг Вирасетакул
  • «История кино: Новое поколение», режиссер Марк Казинс

Каннские премьеры

Эта категория фильмов впервые появилась на кинофестивале только в 2021 году.

  • «Держи меня крепко», режиссер Матье Амальрик
  • «Корова», режиссер Андреа Арнольд
  • «Песни о любви для жестких парней», режиссер Сэмюэль Беншетри
  • «Обман», режиссер Арно Десплекин
  • «Джейн Пар Шарлотта», режиссер Шарлотта Генсбур (дебют)
  • «Я перед вашим лицом», режиссер Хонг Сан Су
  • «Неделя материнства», режиссер Ева Гуссон
  • «Эволюция», режиссер Корнель Мандруцо
  • «Валь», режиссер Тин По, Лео Скотт
  • «J F K Просмотрено: сквозь Зазеркалье», режиссер Оливер Стоун.

Кто вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля 2021

 

Основной конкурс

  • Председатель жюри - Спайк Ли, режиссер (США)
  • Мати Диоп, режиссер (Франция, Сенегал)
  • Милен Фармер, певица и автор песен (Франция)
  • Мэгги Джилленхол, актриса, продюсер, сценарист и режиссер (США)
  • Джессика Хаузнер, режиссер, продюсер и сценарист (Австрия)
  • Мелани Лоран, актриса, режиссер и сценарист (Франция)
  • Клебер Мендонса Фильо, режиссер, продюсер и сценарист (Бразилия)
  • Тахар Рахим, актер (Франция)
  • Сон Кан Хо, актер (Республика Корея)

Жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля 2021
Жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля 2021
Getty Images

Особый взгляд

  • Председатель жюри - Андреа Арнольд, режиссер и сценарист (Великобритания)
  • Муния Меддур, режиссер, сценарист и продюсер (Алжир)

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    Эльза Зильберштейн, актриса (Франция)
  • Даниэль Бурман, режиссер, продюсер и сценарист (Аргентина)
  • Майкл Анджело Ковино, режиссер, продюсер и актер (США)

Золотая камера

  • Председатель жюри - Мелани Тьерри, актриса (Франция)
  • Одри Абивен, директор Tri Track (Франция)
  • Лоран Дайян, оператор-постановщик (Франция)
  • Ромейн Кожитор, режиссер, сценарист и фотограф (Франция)
  • Пьер-Симон Гутман, кинокритик (Франция)
  • Эрик Каравака, актер и режиссер (Франция)

Почетная Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля 2021

 

В этом году почетной награды удостоилась звезда фильма «Молчание ягнят», 58-летняя американская актриса Джоди Фостер.

Джоди Фостер получила Почетную золотую пальмовую ветвь
Джоди Фостер получила Почетную золотую пальмовую ветвь
Getty Images

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Теги: Каннский кинофестиваль, Кинофестиваль в Каннах, украинские фильмы, Джоди Фостер, Золотая пальмовая ветвь
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