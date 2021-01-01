Стартовал 74-й Каннский кинофестиваль: Программа и список членов жюри

Фестиваль на Лазурном берегу пройдет с 6 по 17 июля.

Во французском курортном городе Канны состоялась церемония открытия 74-го Каннского фестиваля. Одно из самых важных мероприятий в мировом киноискусстве пройдет с 6 июля по 17 июля. Ivona рассказывает, какие фильмы покажут в Каннах, кто вошел в состав жюри и кто получит Почетную Золотую пальмовую ветвь.

Украина на Каннском кинофестивале 2021

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Киноленты наших режиссеров не прошли в основную конкурсную программу. Однако, в Каннах все-таки можно будет увидеть два украинских фильма. Так, на спецпоказах представят документальную картину Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст». А в программе «Неделя критики» покажут игровой фильм режиссера и сценариста Эли Ґраппа «Ольга», снятый при участии украинской кинокомпании Pronto Film.

Какие еще фильмы покажут на Каннском кинофестивале 2021

Основная конкурсная программа

В главный конкурс отобрали 24 фильма:

«Аннет», режиссер Леос Каракс

«Три этажа», режиссер Нанни Моретти

«Все прошло замечательно», режиссер Франсуа Озон

«Герой», режиссер Асгар Фархади

«Титан», режиссер Джулия Дюкурно

«Французский вестник», режиссер Уэс Андерсон

«Красная ракета», режиссер Шон Бейкер

«Петровы в гриппе», режиссер Кирилл Серебренников

«Франция», режиссер Бруно Дюмон

«Нитрам», режиссер Джастин Курцель

«Memoria», режиссер Апичатпон Вирасетакул

«Lingui», режиссер Махамат-Салех Харун

«13-й округ Парижа», режиссер Жак Одияр

«Беспокойный», режиссер Йоахим Лафос

«Перелом», режиссер Катрин Корсини

«Casablanca Beats», режиссер Набиль Аюш

«Худший человек в мире», режиссер Йоахим Трир

«Отсек №6», режиссер Юго Куосманен

«Колено Ахеда», режиссер Надав Лапид

«Води мою машину», режиссер Рюсуке Хамагути

«Остров Бергман», режиссер Миа Хансен-Леве

«Бенедетто», режиссер Пол Верховен

«История моей жены», режиссер Ильдико Эньеди

«День флага», режиссер Шон Пенн

Особый взгляд

За победу в этой категории будут бороться 20 фильмов:

«После Янга», режиссер Когонада

«Голубая бухта», режиссер Джастин Чон

«Хорошая мать», режиссер Афсиа Эрзи

«Обещание Хасана», режиссер Семих Капланоглу

«Фреда», режиссер Жессика Женьес

«Гай Вар», режиссер Цзяцзуо На

«Великая свобода», режиссер Себастьян Мейз

«Дело», режиссер Алексей Герман-младший

«Невиновные», режиссер Эскиль Вогт

«Гражданский», режиссер Теодора Михай

«Ягненок», режиссер Вальдимар Йоханнссон

«Да будет утро», режиссер Эран Колирин

«Парни при деньгах», режиссер Си Би Йи

«Мои братья и я», режиссер Йоан Манка

«Онода», режиссер Артур Арари

«Огненная ночь», режиссер Татьяна Уэсо

«Рехана Марьям Нур», режиссер Абдулла Мохаммад Саад

«Мир», режиссер Лаура Вандел

«Разжимая кулаки», режиссер Кира Коваленко

«Женщины плачут», режиссеры Весела Казакова, Мина Милева

Вне конкурса

Для показа вне конкурса были выбраны 8 кинолент:

«Алина, голос любви», режиссер Валери Лемерсье

«BAC Nord», режиссер Седрик Жименес

«Чрезвычайная ситуация», режиссер Хан Джэ-рим

«В его жизни», режиссер Эмманюэль Берко Франция

«Агент 117: Из Африки с любовью», режиссер Николя Бедос

«Тихий омут», режиссер Том Маккарти

«The Velvet Underground», режиссер Тодд Хейнс

«Найти Анну Франк», режиссер Ари Фольман

Полуночные показы

«Кровавые апельсины», режиссер Жан-Кристоф Мерисс

«Suprêmes», режиссер Одри Эструго

«Тралала», режиссер Арно и Жан-Мари Ларье

Спецпоказы

«Моряк из гор», режиссер Карим Айнуз

«Черные тетради», режиссер Шломи Элькабец

«Звезда»», режиссер Надав Лапид

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«Мой любимый Мон Амур», режиссер Ноэми Мерлан

«Новые миры: Колыбель цивилизации», режиссер Эндрю Мускато

«Героики», режиссер Максим Руа

«Ты одинок сегодня вечером?», режиссер Вэнь Шипэй

«H6», режиссер Е Е

«Год вечной бури», режиссеры Джафар Панахи, Энтони Чэнь, Малик Виттал, Лора Пойтрас, Доминга Сотомайор, Дэвид Лоури и Апичатпонг Вирасетакул

«История кино: Новое поколение», режиссер Марк Казинс

Каннские премьеры

Эта категория фильмов впервые появилась на кинофестивале только в 2021 году.

«Держи меня крепко», режиссер Матье Амальрик

«Корова», режиссер Андреа Арнольд

«Песни о любви для жестких парней», режиссер Сэмюэль Беншетри

«Обман», режиссер Арно Десплекин

«Джейн Пар Шарлотта», режиссер Шарлотта Генсбур (дебют)

«Я перед вашим лицом», режиссер Хонг Сан Су

«Неделя материнства», режиссер Ева Гуссон

«Эволюция», режиссер Корнель Мандруцо

«Валь», режиссер Тин По, Лео Скотт

«J F K Просмотрено: сквозь Зазеркалье», режиссер Оливер Стоун.

Кто вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля 2021

Основной конкурс

Председатель жюри - Спайк Ли, режиссер (США)

Мати Диоп, режиссер (Франция, Сенегал)

Милен Фармер, певица и автор песен (Франция)

Мэгги Джилленхол, актриса, продюсер, сценарист и режиссер (США)

Джессика Хаузнер, режиссер, продюсер и сценарист (Австрия)

Мелани Лоран, актриса, режиссер и сценарист (Франция)

Клебер Мендонса Фильо, режиссер, продюсер и сценарист (Бразилия)

Тахар Рахим, актер (Франция)

Сон Кан Хо, актер (Республика Корея)

Жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля 2021 Getty Images

Особый взгляд

Председатель жюри - Андреа Арнольд, режиссер и сценарист (Великобритания)

Муния Меддур, режиссер, сценарист и продюсер (Алжир)

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Эльза Зильберштейн, актриса (Франция) Даниэль Бурман, режиссер, продюсер и сценарист (Аргентина)

Майкл Анджело Ковино, режиссер, продюсер и актер (США)

Золотая камера

Председатель жюри - Мелани Тьерри, актриса (Франция)

Одри Абивен, директор Tri Track (Франция)

Лоран Дайян, оператор-постановщик (Франция)

Ромейн Кожитор, режиссер, сценарист и фотограф (Франция)

Пьер-Симон Гутман, кинокритик (Франция)

Эрик Каравака, актер и режиссер (Франция)

Почетная Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля 2021

В этом году почетной награды удостоилась звезда фильма «Молчание ягнят», 58-летняя американская актриса Джоди Фостер.

Джоди Фостер получила Почетную золотую пальмовую ветвь Getty Images

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