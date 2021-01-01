Стартовал 74-й Каннский кинофестиваль: Программа и список членов жюри
Во французском курортном городе Канны состоялась церемония открытия 74-го Каннского фестиваля. Одно из самых важных мероприятий в мировом киноискусстве пройдет с 6 июля по 17 июля. Ivona рассказывает, какие фильмы покажут в Каннах, кто вошел в состав жюри и кто получит Почетную Золотую пальмовую ветвь.
Украина на Каннском кинофестивале 2021
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Киноленты наших режиссеров не прошли в основную конкурсную программу. Однако, в Каннах все-таки можно будет увидеть два украинских фильма. Так, на спецпоказах представят документальную картину Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст». А в программе «Неделя критики» покажут игровой фильм режиссера и сценариста Эли Ґраппа «Ольга», снятый при участии украинской кинокомпании Pronto Film.
Какие еще фильмы покажут на Каннском кинофестивале 2021
Основная конкурсная программа
В главный конкурс отобрали 24 фильма:
- «Аннет», режиссер Леос Каракс
- «Три этажа», режиссер Нанни Моретти
- «Все прошло замечательно», режиссер Франсуа Озон
- «Герой», режиссер Асгар Фархади
- «Титан», режиссер Джулия Дюкурно
- «Французский вестник», режиссер Уэс Андерсон
- «Красная ракета», режиссер Шон Бейкер
- «Петровы в гриппе», режиссер Кирилл Серебренников
- «Франция», режиссер Бруно Дюмон
- «Нитрам», режиссер Джастин Курцель
- «Memoria», режиссер Апичатпон Вирасетакул
- «Lingui», режиссер Махамат-Салех Харун
- «13-й округ Парижа», режиссер Жак Одияр
- «Беспокойный», режиссер Йоахим Лафос
- «Перелом», режиссер Катрин Корсини
- «Casablanca Beats», режиссер Набиль Аюш
- «Худший человек в мире», режиссер Йоахим Трир
- «Отсек №6», режиссер Юго Куосманен
- «Колено Ахеда», режиссер Надав Лапид
- «Води мою машину», режиссер Рюсуке Хамагути
- «Остров Бергман», режиссер Миа Хансен-Леве
- «Бенедетто», режиссер Пол Верховен
- «История моей жены», режиссер Ильдико Эньеди
- «День флага», режиссер Шон Пенн
Особый взгляд
За победу в этой категории будут бороться 20 фильмов:
- «После Янга», режиссер Когонада
- «Голубая бухта», режиссер Джастин Чон
- «Хорошая мать», режиссер Афсиа Эрзи
- «Обещание Хасана», режиссер Семих Капланоглу
- «Фреда», режиссер Жессика Женьес
- «Гай Вар», режиссер Цзяцзуо На
- «Великая свобода», режиссер Себастьян Мейз
- «Дело», режиссер Алексей Герман-младший
- «Невиновные», режиссер Эскиль Вогт
- «Гражданский», режиссер Теодора Михай
- «Ягненок», режиссер Вальдимар Йоханнссон
- «Да будет утро», режиссер Эран Колирин
- «Парни при деньгах», режиссер Си Би Йи
- «Мои братья и я», режиссер Йоан Манка
- «Онода», режиссер Артур Арари
- «Огненная ночь», режиссер Татьяна Уэсо
- «Рехана Марьям Нур», режиссер Абдулла Мохаммад Саад
- «Мир», режиссер Лаура Вандел
- «Разжимая кулаки», режиссер Кира Коваленко
- «Женщины плачут», режиссеры Весела Казакова, Мина Милева
Вне конкурса
Для показа вне конкурса были выбраны 8 кинолент:
- «Алина, голос любви», режиссер Валери Лемерсье
- «BAC Nord», режиссер Седрик Жименес
- «Чрезвычайная ситуация», режиссер Хан Джэ-рим
- «В его жизни», режиссер Эмманюэль Берко Франция
- «Агент 117: Из Африки с любовью», режиссер Николя Бедос
- «Тихий омут», режиссер Том Маккарти
- «The Velvet Underground», режиссер Тодд Хейнс
- «Найти Анну Франк», режиссер Ари Фольман
Полуночные показы
- «Кровавые апельсины», режиссер Жан-Кристоф Мерисс
- «Suprêmes», режиссер Одри Эструго
- «Тралала», режиссер Арно и Жан-Мари Ларье
Спецпоказы
- «Моряк из гор», режиссер Карим Айнуз
- «Черные тетради», режиссер Шломи Элькабец
- «Звезда»», режиссер Надав Лапид
Читай также: ТОП-8 знаменитостей, которым удалось побороть заикание«Бабий Яр. Контекст», режиссер Сергей Лозница
- «Мой любимый Мон Амур», режиссер Ноэми Мерлан
- «Новые миры: Колыбель цивилизации», режиссер Эндрю Мускато
- «Героики», режиссер Максим Руа
- «Ты одинок сегодня вечером?», режиссер Вэнь Шипэй
- «H6», режиссер Е Е
- «Год вечной бури», режиссеры Джафар Панахи, Энтони Чэнь, Малик Виттал, Лора Пойтрас, Доминга Сотомайор, Дэвид Лоури и Апичатпонг Вирасетакул
- «История кино: Новое поколение», режиссер Марк Казинс
Каннские премьеры
Эта категория фильмов впервые появилась на кинофестивале только в 2021 году.
- «Держи меня крепко», режиссер Матье Амальрик
- «Корова», режиссер Андреа Арнольд
- «Песни о любви для жестких парней», режиссер Сэмюэль Беншетри
- «Обман», режиссер Арно Десплекин
- «Джейн Пар Шарлотта», режиссер Шарлотта Генсбур (дебют)
- «Я перед вашим лицом», режиссер Хонг Сан Су
- «Неделя материнства», режиссер Ева Гуссон
- «Эволюция», режиссер Корнель Мандруцо
- «Валь», режиссер Тин По, Лео Скотт
- «J F K Просмотрено: сквозь Зазеркалье», режиссер Оливер Стоун.
Кто вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля 2021
Основной конкурс
- Председатель жюри - Спайк Ли, режиссер (США)
- Мати Диоп, режиссер (Франция, Сенегал)
- Милен Фармер, певица и автор песен (Франция)
- Мэгги Джилленхол, актриса, продюсер, сценарист и режиссер (США)
- Джессика Хаузнер, режиссер, продюсер и сценарист (Австрия)
- Мелани Лоран, актриса, режиссер и сценарист (Франция)
- Клебер Мендонса Фильо, режиссер, продюсер и сценарист (Бразилия)
- Тахар Рахим, актер (Франция)
- Сон Кан Хо, актер (Республика Корея)
Особый взгляд
- Председатель жюри - Андреа Арнольд, режиссер и сценарист (Великобритания)
- Муния Меддур, режиссер, сценарист и продюсер (Алжир)
Читай также: Вечные холостяки и холостячки: Кто из звезд ни разу не состоял в бракеЭльза Зильберштейн, актриса (Франция)
- Даниэль Бурман, режиссер, продюсер и сценарист (Аргентина)
- Майкл Анджело Ковино, режиссер, продюсер и актер (США)
Золотая камера
- Председатель жюри - Мелани Тьерри, актриса (Франция)
- Одри Абивен, директор Tri Track (Франция)
- Лоран Дайян, оператор-постановщик (Франция)
- Ромейн Кожитор, режиссер, сценарист и фотограф (Франция)
- Пьер-Симон Гутман, кинокритик (Франция)
- Эрик Каравака, актер и режиссер (Франция)
Почетная Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля 2021
В этом году почетной награды удостоилась звезда фильма «Молчание ягнят», 58-летняя американская актриса Джоди Фостер.
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