Самые «бездарные» актеры: Кто чаще всех получал «Золотую малину»

Знаменитые актеры, которые становились худшими из худших на церемонии вручения антипремии «Золотая малина».

В современном кинематографе награды можно получить не только за выдающиеся роли, но и за самые плохие киноработы. Так, знаменитая американская антипремия «Золотая малина» за день до «Оскара» вручает пластмассовые статуэтки актерам, режиссерам, сценаристам и другим деятелям кино за сомнительные достижения. Ivona предлагает узнать, какие кинозвезды чаще всех становились худшими из худших на церемонии вручения «Золотой малины».

Сильвестр Сталлоне

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Абсолютным рекордсменом антипремии является звезда фильмов «Рокки» и «Рэмбо». Сталлоне номинировался на «Золотую малину» 33 раза и десять из них выиграл. Причем дважды артист становился худшим актером десятилетия в 80-х и 2000-х годах. А пять лет назад Сталлоне вручили утешительный приз за восстановление репутации.

Сильвестр Сталлоне Getty images

Мадонна

Среди женщин лидеркой по числу антинаград стала Мадонна. В ее активе восемь статуэток «Золотой малины». Пять раз Мадонна была объявлена худшей актрисой и еще трижды худшей актрисой второго плана. Легендарной поп-певице не удалось построить успешную карьеру в кино. Однако, звезда продолжает снимать фильмы в качестве продюсера, режиссера и сценариста.

Мадонна Getty images

Кевин Костнер

У двукратного обладателя «Оскара» пять наград «Золотой малины». Дважды он становился худшим актером и еще три раза «провалился» как режиссер.

Кевин Костнер Getty images

Адам Сэндлер

Голливудский актер Адам Сэндлер номинировался на антипремию 20 раз, но победу одержал пять раз. Трижды он стал худшим актером года, один раз худшим сценаристом и еще один раз победил в женской номинанции. Он стал хучшей актрисой за роль в фильме «Такие разные близнецы».

Адам Сэндлер Getty images

Бо Дерек

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Американская актриса и фотомодель Бо Дерек четырежды побеждала на «Золотой малине». Причем один раз ее объявила худшей актрисой десятилетия за ее киноработы восьмидесятых годов.

Бо Дерек Getty images

Деми Мур

Голливудская актриса Деми Мур номинировалась на антипремию «Золотая малина» пять раз. Победу она одержала дважды – за роли в фильмах «Ангелы Чарли: Только вперёд», «Присяжная» и «Стриптиз».

Деми Мур Getty Images

Шэрон Стоун

Американская актриса Шэрон Стоун была также удостоена двух статуэток и еще трех номинаций. Экспертам «Золотой малины» не понравилась актерская игра Стоун в картинах «На перепутье», «Специалист» и «Основной инстинкт 2».

Шэрон Стоун Getty Images

Николас Кейдж

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Этому актеру не «посчастливилось» получить статуэтку «Золотой малины», однако он является одним из часто номинированных на звание «Худшего актера. Кейдж попадал в список претендентов на победу шесть раз.

Николас Кейдж Getty Images

Ким Бейсингер

Среди женщин лидеркой по номинациям на антипремию является звезда картин «Девять с половиной недель» и «Моя мачеха – инопланетянка» Ким Бейсингер. Она пять раз была претенденткой на звание «Худшей актрисы» и один раз победила в категории «Худшая актриса второго плана» за роль в фильме «На пятьдесят оттенков темнее».

Ким Бейсингер Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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