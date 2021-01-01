ТОП-8 знаменитостей, которым удалось побороть заикание

У кого из звезд были или есть дефекты речи.

Сложно поверить, но эти голливудские актеры в свое время не могли связать и несколько слов из-за проблем с речью. Узнайте, кто из мировых знаменитостей смог справиться с заиканием и покорил киноиндустрию.

Джулия Робертс

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Звезда фильмов «Красотка» и «Сбежавшая невеста» получила заикание «в наследство». Кроме актрисы, от такого же недуга страдали ее отец, мама и брат. Преодолеть дефект речи Робертс помогла заботливая мачеха, которая научила будущую актрису и ее брата Эрика правильному произношению. Значительное влияние на Джулию также оказали домашние спектакли, которые регулярно устраивал ее отец.

Джулия Робертс Getty Images

Брюс Уиллис

«Крепкому орешку» Брюсу Уиллису в детстве требовалось минимум три минуты, чтобы закончить одно предложение. Одноклассники даже дали будущему актеру обидное прозвище Бак-Бак. Чтобы справиться с речевым недостатком, Брюс решил заняться актерской деятельностью и записался в театральный кружок. На сцене Уиллис заметил, что он перестает заикаться. Именно актерская профессия помогла звезде окончательно победить дефект речи.

Брюс Уиллис Getty Images

Эмили Блант

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Актриса фильма «Дьявол носит Prada» начала заикаться в 7 лет из-за сильного испуга. В подростковом возрасте речевой дефект достиг своего пика - Эмили и вовсе перестала разговаривать. Посещение логопедов не приносили положительных результатом. От серьезного заикания Блант спас ее школьный учитель, который позвал будущую кинозвезду в драматический кружок. В первом спектакле «Моя прекрасная леди» Эмили смогла сказать все свои строчки без заикания.

Эмили Блант Getty Images

Сэмюэл Л. Джексон

Некоторые слова у американского актера Сэмюэла Л. Джексона, который сыграл Ника Фьюри в киновселенной Marvel, до сих пор вызывают затруднения. Знаменитость придумал способ, как бороться с собственным заиканием. Если у него не получается выговорит какое-то слово, то он просто старается выразить мысль по-другому.

Сэмюэл Л. Джексон Getty Images

Николь Кидман

В детстве обладательница «Оскара» была очень стеснительной и страдала от заикания при общении к другими людьми. Чтобы помочь Николь адаптироваться к обществу, родители решили ее отправить в балетную студию. Там выяснилось, что у девочки есть еще и актерские способности. Заикание со временем прошло. По словам кинозвезды, она просто из него «выросла».

Николь Кидман Getty Images

Роуэн Аткинсон

Знаменитый британский комик Роуэн Аткинсон, более известный как мистер Бин и Джонни Инглиш, страдает от заикания с детства. Однако, на съемочной площадке его дефект речи исчезает сам по себе.

Роуэн Аткинсон Getty Images

Энтони Хопкинс

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Известный голливудский актер Энтони Хопкинс в этом году получил вторую статуэтку «Оскар». Однако, многие киноманы, наверное, не в курсе, что артист долгое время страдал от заикания и дислексии. В подростковом возрасте Хопкинс решил стать актером, однако сомневался, сможет ли вылечится от заикания. Со временем на занятиях по актерскому мастерству Энтони заметил, что если говорить слова нараспев, то от дефекта речи не остается и следа. Именно это открытие помогло Хопкинсу справиться с недугом.

Энтони Хопкинс Getty Images

Мэрилин Монро

Самая красивая актриса 1950-х годов научилась справляться со своим заиканием, следуя советам логопеда. Когда у знаменитости не получалось выговорить слово, она произносила его хриплым тоном с придыханием. Такая манера речи стала визитной карточкой Мэрилин.

Мэрилин Монро Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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