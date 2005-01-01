Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Татьяна Буланова встречается с младшим на 19 лет спортсменом

Друзья 52-летней певицы рассекретили ее нового избранника.
Татьяна Буланова встречается с младшим на 19 лет спортсменом
Татьяна Буланова встречается с младшим на 19 лет спортсменом
instagram.com/buslya

Известная российская исполнительница Татьяна Буланова закрутила роман с мужчиной, младше ее на 19 лет. Новым избранником дважды разведенной артистки стал экс-теннисист Валерий Руднев.

Читай также: На одного холостяка меньше: Тарас Цымбалюк тайно женился

На днях в Сети впервые появились совместные кадры влюбленных. Друзья пары обнародовали трогательный ролик, где 33-летний бойфренд 52-летней Булановой носит ее на руках и нежно целует. 

По слухам, роман певицы и спортсмена длится уже около года. Ранее Татьяна говорила в интервью, что рядом с ней есть настоящий мужчина, однако имени любимого не называла.

Напомним, что Буланова в 1992-2005 годах была женой продюсера группы «Летний сад» Николая Тагрина, а с 2005-го по 2016-й состояла в браке с футбольным тренером Владиславом Радимовым. У певицы есть два сына - 28-летний Александр Тагрин и 14-летний Никита Радимов.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Татьяна Буланова, личная жизнь звезд, романы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь