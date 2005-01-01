Друзья 52-летней певицы рассекретили ее нового избранника.

Татьяна Буланова встречается с младшим на 19 лет спортсменом instagram.com/buslya

Известная российская исполнительница Татьяна Буланова закрутила роман с мужчиной, младше ее на 19 лет. Новым избранником дважды разведенной артистки стал экс-теннисист Валерий Руднев.

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На днях в Сети впервые появились совместные кадры влюбленных. Друзья пары обнародовали трогательный ролик, где 33-летний бойфренд 52-летней Булановой носит ее на руках и нежно целует.

По слухам, роман певицы и спортсмена длится уже около года. Ранее Татьяна говорила в интервью, что рядом с ней есть настоящий мужчина, однако имени любимого не называла.

Напомним, что Буланова в 1992-2005 годах была женой продюсера группы «Летний сад» Николая Тагрина, а с 2005-го по 2016-й состояла в браке с футбольным тренером Владиславом Радимовым. У певицы есть два сына - 28-летний Александр Тагрин и 14-летний Никита Радимов.

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