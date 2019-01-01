Еще один каминг-аут: Солистка KAZKA объявила себя квиром

Александра Зарицкая поддержала MELOVIN, рассказав о cвоей ориентации.

Неделю назад, украинский исполнитель MELOVIN прямо на сцене совершил каминг-аут. Во время выступления на Atlas Weekend 24-летний участник «Евровидения 2018» поцеловал сначала девушку, а потом парня, тем самым объявив о своей бисексуальности.

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После откровенного признания на MELOVIN обрушилась волна хейта. В тоже время многие поклонники музыканта и звезды украинского шоу-бизнеса поддержали его каминг-аут. Среди них была и солистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая.

В интервью программе «Світське життя» артистка рассекретила, что знала о бисексуальности MELOVIN еще до публичного объявления. Александра отметила, что считает певца очень смелым.

«Конечно, я знала об этом, его бисексуальности, и я знала, что он сделает такой шаг. Я помню, он думал, как это сделать. И именно без слов, как мы все видели. Я знаю, что многие люди всю жизнь не могут рассказать родителям, никому. MELOVIN - очень смелый человек. Чем больше таких смелых людей, тем быстрее мы покажем, что это нормально», - заявила Зарицкая.

Вслед за MELOVIN Зарицкая тоже решила сделать признание о своей ориентации. В разговоре с Катей Осадчей вокалистка KAZKA объявила себя квиром.

«Я отношусь к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства и квир-людей. Я сама себя считаю квиром. Вообще, квир-люди немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому, это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо», - поделилась Зарицкая.

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