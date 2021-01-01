Звезда «Короны» совершила каминг-аут
Звезда сериала «Корона» Эмма Коррин, которая сыграла принцессу Диану, хочет сменить пол. О своем желании актриса сообщила на своей страничке в Инстаграм. По словам Коррин, она находится «в поиске гендерной идентичности».
«Это нечто новое, очень интимное, очень крутое. Множество поворотов и изменений, и это правильно. Примите меня такой», — написала она.
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Стоит отметить, что в шапке профиля знаменитость добавила местоимения «он/оно», чем безумно перепугала поклонников. Многи считаю, что Эмма уже успела удалить себе грудь, поскольку на последних снимках женских форм не наблюдается.
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