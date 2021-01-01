Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Звезда «Короны» совершила каминг-аут

Актриса решила стать мужчиной.
Звезда «Короны» совершила каминг-аут
Звезда «Короны» совершила каминг-аут
Getty Images

Звезда сериала «Корона» Эмма Коррин, которая сыграла принцессу Диану, хочет сменить пол. О своем желании актриса сообщила на своей страничке в Инстаграм. По словам Коррин, она находится «в поиске гендерной идентичности».

«Это нечто новое, очень интимное, очень крутое. Множество поворотов и изменений, и это правильно. Примите меня такой», — написала она.

Читай также: Белла Хадид впервые показала нового бойфренда

Стоит отметить, что в шапке профиля знаменитость добавила местоимения «он/оно», чем безумно перепугала поклонников. Многи считаю, что Эмма уже успела удалить себе грудь, поскольку на последних снимках женских форм не наблюдается.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: каминг-аут звезд, личная жизнь звезд, новости звезд, Эмма Коррин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь