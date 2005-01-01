ТОП-5 мужчин, которые после расставания с женами стали встречаться с мужчинами.

Знаменитые геи, которые ранее были женаты на женщинах Getty images

Героям нашей подборки понадобился ни один год, чтобы осознать свою нетрадиционную ориентацию. Сначала эти звездные мужчины пробовали строить отношения с женщинами, однако после развода с женами решились на однополые отношения.

Элтон Джон

Британский музыкант Элтон Джон сделал предложение звукорежиссеру Ренате Блауэль в 1984 году. Они сыграли свадьбу в День святого Валентина в Сиднее. Однако уже через четыре года пара рассталась. А еще через пять лет Элтон совершил каминг-аут.

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Джон более 27 лет состоит в отношениях с режиссером Дэвидом Фернишем. Влюбленные официально поженились в конце 2014 года. Сейчас они воспитывают двух сыновей от суррогатной матери – 10-летнего Захария и 8-летнего Элайджу.

Элтон Джон и Ренате Блауэль Getty images

Алан Камминг

Американский и шотландский актер Алан Камминг, который известный по роли Илая Голда в сериале «Хорошая жена», в 1985 году женился на однокурснице Хиллари Лион. Брак пары продлился восемь лет.

В конце 90-х артист заявил, что он бисексуал. После расставания с женой Камминг два года состоял в отношениях с актрисой Саффрон Берроуз и шесть лет с театральным режиссёром Ником Филиппу.

Сейчас Алан живет с иллюстратором Грантом Шаффером, с которым он сыграл свадьбу в Нью-Йорке 7 января 2012 года.

Алан Камминг и Хиллари Лион wallofcelebrities.com

Рики Мартин

Всемирно известный пуэрториканский певец Рики Мартин 14 лет состоял в отношениях с мексиканской ведущей Ребеккой де Альба. Но в 2010 году артист выпустил официальное заявление о своей гомосексуальности, после чего закрутил роман с экономистом Карлосом Гонсалесом Абеллой.

Сейчас Рики состоит в браке с сирийским художником Джваном Йосефом. Вместе они воспитывают четырех детей от суррогатной матери: сыновей Маттео, Валентино, Ренна и дочь Люсию.

Рики Мартин и Ребекка де Альба Getty images

Питер Марк Якобсон

Американский продюсер Питер Марк Якобсон в средине 90-х годов прославился созданием комедийного ситкома «Няня» (оригинальная версия «Моей прекрасной няни» - ред.). В качестве актрисы на главную роль он позвал собственную жену Фрэн Дрешер.

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Однако, в год выхода последних серий пара объявила о разводе после 21 года супружеской жизни. Питер совершил каминг-аут и заявил, что является геем. С Дрешер у мужчины остались прекрасные отношения, они часто проводят время вместе.

Питер Марк Якобсон и Фрэн Дрешер Getty images

Даррен Хейз

Бывший солист дуэта Savage Garden, австралийский певец Даррен Хейз в 1994 году женился на своей школьной подруге Колби Тейлор. Однако, их супружеская жизнь продлилась только четыре года.

А спустя семь лет Хейз заявил, что у него нетрадиционная сексуальная ориентация. В 2005 году он сыграл свадьбу с английским художником Ричардом Калленом. Официально пара зарегистрировала свои отношения в 2013 году.

Даррен Хейз и Колби Тейлор Getty images

Автор: Наталия Коваленко

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