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Женский портал
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Знаменитые геи, которые ранее были женаты на женщинах

Спецтема: Звёздные подборки
ТОП-5 мужчин, которые после расставания с женами стали встречаться с мужчинами.
Знаменитые геи, которые ранее были женаты на женщинах
Знаменитые геи, которые ранее были женаты на женщинах
Getty images

Героям нашей подборки понадобился ни один год, чтобы осознать свою нетрадиционную ориентацию. Сначала эти звездные мужчины пробовали строить отношения с женщинами, однако после развода с женами решились на однополые отношения.

Элтон Джон

Британский музыкант Элтон Джон сделал предложение звукорежиссеру Ренате Блауэль в 1984 году. Они сыграли свадьбу в День святого Валентина в Сиднее. Однако уже через четыре года пара рассталась. А еще через пять лет Элтон совершил каминг-аут.

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Джон более 27 лет состоит в отношениях с режиссером Дэвидом Фернишем. Влюбленные официально поженились в конце 2014 года. Сейчас они воспитывают двух сыновей от суррогатной матери – 10-летнего Захария и 8-летнего Элайджу.

Элтон Джон и Ренате Блауэль
Элтон Джон и Ренате Блауэль
Getty images

Алан Камминг

Американский и шотландский актер Алан Камминг, который известный по роли Илая Голда в сериале «Хорошая жена», в 1985 году женился на однокурснице Хиллари Лион. Брак пары продлился восемь лет.

В конце 90-х артист заявил, что он бисексуал. После расставания с женой Камминг два года состоял в отношениях с актрисой Саффрон Берроуз и шесть лет с театральным режиссёром Ником Филиппу.

Сейчас Алан живет с иллюстратором Грантом Шаффером, с которым он сыграл свадьбу в Нью-Йорке 7 января 2012 года.

Алан Камминг и Хиллари Лион
Алан Камминг и Хиллари Лион
wallofcelebrities.com

Рики Мартин

Всемирно известный пуэрториканский певец Рики Мартин 14 лет состоял в отношениях с мексиканской ведущей Ребеккой де Альба. Но в 2010 году артист выпустил официальное заявление о своей гомосексуальности, после чего закрутил роман с экономистом Карлосом Гонсалесом Абеллой.

Сейчас Рики состоит в браке с сирийским художником Джваном Йосефом. Вместе они воспитывают четырех детей от суррогатной матери: сыновей Маттео,  Валентино, Ренна и дочь Люсию.

Рики Мартин и Ребекка де Альба
Рики Мартин и Ребекка де Альба
Getty images

Питер Марк Якобсон

Американский продюсер Питер Марк Якобсон в средине 90-х годов прославился созданием комедийного ситкома «Няня» (оригинальная версия «Моей прекрасной няни» - ред.). В качестве актрисы на главную роль он позвал собственную жену Фрэн Дрешер.

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Однако, в год выхода последних серий пара объявила о разводе после 21 года супружеской жизни. Питер совершил каминг-аут и заявил, что является геем. С Дрешер у мужчины остались прекрасные отношения, они часто проводят время вместе.

Питер Марк Якобсон и Фрэн Дрешер
Питер Марк Якобсон и Фрэн Дрешер
Getty images

Даррен Хейз

Бывший солист дуэта Savage Garden, австралийский певец Даррен Хейз в 1994 году женился на своей школьной подруге Колби Тейлор. Однако, их супружеская жизнь продлилась только четыре года.

А спустя семь лет Хейз заявил, что у него нетрадиционная сексуальная ориентация. В 2005 году он сыграл свадьбу с английским художником Ричардом Калленом. Официально пара зарегистрировала свои отношения в 2013 году.

Даррен Хейз и Колби Тейлор
Даррен Хейз и Колби Тейлор
Getty images

Автор: Наталия Коваленко

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Теги: звезды гомосексуалисты, звезды геи, Элтон Джон, Рики Мартин, Даррен Хейз, Питер Марк Якобсон, Алан Камминг
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Источник: ivonа bigmir)net

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