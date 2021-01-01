Это второй мужской поцелуй на фестивале.

Вслед за Melovin: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend instagram.com

Участники группы MOZGI Алексей Потапенко и Алексей Завгородний поцеловались в губы на музыкальном фестивале Atlas Weekend, который проходил в Киеве. Свидетели эпатажного перформанса опубликовали видео в Инстаграм, которое стало вирусным среди поклонников артистов.

Отметим, что прямо на сцене мужчин отговаривали их друзья от поспешного поступка.

“Вы же мои последние друзья-мужики в шоу-бизнесе“, - сказал Вадим Федоров, который выступает в коллективе.

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Уговоры коллег не помогли, и артисты решились на короткий поцелуй, после которого они начали брезгливо вытираться под аплодисменты зрителей. Позитив зачитал рэп со слов: “Нас натуралов осталось так мало, что скоро мы выйдем на парад натуралов“.

Поступок артистов вызвал возмущение среди поклонников. По их мнению, таким образом Потап и Позитив потролили певца MELOVIN, который накануне на Atlas Weekend совершил каминг-аут и поцеловал парня.

«Это был неудачный стеб; Стеб должен быть здоровым, а не насмешкой над той категорией населения, которая и так испытывает унижение; Это не поддержка, а насмешка; Это не уважение к артисту, который, на минуточку, первый сделал публичный каминг-аут», - написали пользователи Инстаграм.

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