Netflix рассекретил, кто сыграет Диану и Чарльза в новом сезоне «Короны»
Месяц назад в Великобритании стартовали съемки популярного сериала о жизни монаршей семьи «Корона». Однако, создатели проекта не спешат объявлять имена всех актеров пятого сезона. Ранее Netflix сообщил, что роль королевы Елизаветы II исполнит лауреатка «Оскара» Имельда Стонтон. Также ходят слухи, что роль покойного принца Филиппа досталась Джонатану Прайсу.
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17 августа стриминговый сервис рассекретил еще двух актеров. Поклонникам сериала рассказали, кто сыграет принцессу Диану и принца Чарльза. К обновленному касту «Короны» присоединятся звезда «Великого Гэтсби» Элизабет Дебики и актер сериала «Прослушка» Доминик Уэст.
Отметим, что до начала съемок нового сезона «Короны» Netflix объявил, что роль премьер-министра Джона Мейджора исполнит бывший муж Анджелины Джоли, звезда сериала «Элементарно» Джонни Ли Миллер.
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