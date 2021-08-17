Звезда "Зачарованных" Алисса Милано попала в жуткое ДТП

Что стало причиной автокатастрофы.

Звезда сериалов «Зачарованные», «Кто здесь босс?» и «Любовницы», американская актриса Алисса Милано чуть не погибла в автокатастрофе. Дядя знаменитости, который был за рулем авто, потерял сознание. Предположительно, у мужчины случился сердечный приступ.

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Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на отчеты Калифорнийского дорожного патруля. По данным таблоида, Милано из пассажирского сидения удалось взять контроль над машиной и вручную ее остановить. Однако, до этого авто вылетело за пределы своей полосы и врезалось в другое транспортное средство. Обошлось без сильных повреждений.

Сообщается, что 48-летняя Алисса покинула место ДТП без каких-либо травм. Кроме того, актриса спасла жизнь своему дяди. До приезда медиков, она делала родственнику искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

“Мы все должны использовать любую возможность, чтобы защитить людей, которых мы любим. Сделайте прививку. Носите маски. Откажитесь от оружия. Научитесь делать СЛР (сердечно-легочную реанимацию - ред.). Маленькие действия, основанные на здравом смысле. Заботиться друг о друге несложно, но важно“, - написала Алисса в своем Твиттере после аварии.

We should all take every opportunity we have to protect the people we love. Get vaccinated. Wear masks. Lock up your guns. Learn CPR. Small, common-sense actions.



It’s not hard to take care of each other, but it is important. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 18, 2021

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