Звезда "Зачарованных" Алисса Милано попала в жуткое ДТП

Звезда сериалов «Зачарованные», «Кто здесь босс?» и «Любовницы», американская актриса Алисса Милано чуть не погибла в автокатастрофе. Дядя знаменитости, который был за рулем авто, потерял сознание. Предположительно, у мужчины случился сердечный приступ.

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на отчеты Калифорнийского дорожного патруля. По данным таблоида, Милано из пассажирского сидения удалось взять контроль над машиной и вручную ее остановить. Однако, до этого авто вылетело за пределы своей полосы и врезалось в другое транспортное средство. Обошлось без сильных повреждений.

Сообщается, что 48-летняя Алисса покинула место ДТП без каких-либо травм. Кроме того, актриса спасла жизнь своему дяди. До приезда медиков, она делала родственнику искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

We should all take every opportunity we have to protect the people we love. Get vaccinated. Wear masks. Lock up your guns. Learn CPR. Small, common-sense actions.



It’s not hard to take care of each other, but it is important.