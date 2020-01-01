Олимпийская призерка продала свою медаль за крупную сумму денег

Все вырученные деньги отдадут на лечение больного ребенка.

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Польская метательница копья и серебряная призерка Олимпийских игр в Токио 2020 Мария Андрейчик продала свою награду, чтобы помочь больному мальчику.

На своей странице в Инстаграм 25-летняя спортсменка сообщила, что выставила свою медаль на аукцион и получила за нее около 3,5 миллиона гривен.

«Медаль, которую я выставила на прошлой неделе для Милоша, была продана с аукциона. Вместе с пожертвованием мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых! Спасибо за каждый злотый», - написала метательница копья.

Отметим, что новым владельцем олимпийского «серебра» стала польская сеть круглосуточных продовольственных магазинов. Все вырученные деньги спортсменка планирует перечислить на лечение мальчика Милоша, который имеет порок сердца.

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