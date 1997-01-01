Самые громкие свадьбы звезд в июле 2021 года
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Свадебный сезон 2021 года еще не завершился, а многие знаменитости уже успели отгулять пышные свадьбы. Ivona представляет ТОП-7 звездных пар, которые связали себя узами брака в июле 2021 года.
Леди Китти Спенсер и Майкл Льюис
Племянница принцессы Дианы Леди Китти Спенсер связала себя узами брака с 62-летним Майклом Льюисом, модным магнатом из Южной Африки. Супруги отгуляли свадьбу в Италии 23 июля.
Исса Рэй и Луи Диаме
Американская актриса Исса Рэй вышла замуж за своего давнего кавалера Луи Диаме. Свадебная церемония прошла на юге Франции в конце июля.
Анна Фэрис и Майкл Барретт
Американская актриса и звезда «Очень страшного кино» Анна Фэрис тайно заключила брак с кинематографистом Майклом Барреттом, с которым состояла в любовных отношениях с 2017 года.
Габриэль Джаггер и Анук Винзенрид
23-летний сын британского рок-музыканта Мика Джаггера, Габриэль Джаггер женился на своей годичной Анук Винзенрид. Для свадебной церемонии молодожены предпочли зеленый уголок в Лондоне, где в середине июля заключили брак.
Эмма Бантон и Джейд Джонс
45-летняя британская певица и экс-солистка «Spice Girls» Эмма Бантон вышла замуж за своего 42-летнего возлюбленного, британского исполнителя Джейда Джонса. Звездные супруги поженились 13 июля.
Лара Стоун и Дэвид Гривсон
Нидерландская супермодель Лара Стоун вышла замуж за девелопера Дэвида Гривсона через три с половиной года после их знакомства на приложении «Tinder». Супруги поженились в середине июля.
Гвен Стефани и Блейк Шелтон
Известная певица Гвен Стефани отгуляла пышную свадьбу с кантри-музыкантом Блейком Шелтоном. Для торжества влюбленные выбрали ранчо Блейка в Оклахоме, где официально поженились 3 июля.
Автор: Леся Сайко
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