Узнайте, кто из знаменитостей связал себя узами брака летом 2021 года.

Самые громкие свадьбы звезд в июле 2021 года Instagram

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Свадебный сезон 2021 года еще не завершился, а многие знаменитости уже успели отгулять пышные свадьбы. Ivona представляет ТОП-7 звездных пар, которые связали себя узами брака в июле 2021 года.

Леди Китти Спенсер и Майкл Льюис

Племянница принцессы Дианы Леди Китти Спенсер связала себя узами брака с 62-летним Майклом Льюисом, модным магнатом из Южной Африки. Супруги отгуляли свадьбу в Италии 23 июля.

Исса Рэй и Луи Диаме

Американская актриса Исса Рэй вышла замуж за своего давнего кавалера Луи Диаме. Свадебная церемония прошла на юге Франции в конце июля.

Анна Фэрис и Майкл Барретт

Американская актриса и звезда «Очень страшного кино» Анна Фэрис тайно заключила брак с кинематографистом Майклом Барреттом, с которым состояла в любовных отношениях с 2017 года.

Габриэль Джаггер и Анук Винзенрид

23-летний сын британского рок-музыканта Мика Джаггера, Габриэль Джаггер женился на своей годичной Анук Винзенрид. Для свадебной церемонии молодожены предпочли зеленый уголок в Лондоне, где в середине июля заключили брак.

Эмма Бантон и Джейд Джонс

45-летняя британская певица и экс-солистка «Spice Girls» Эмма Бантон вышла замуж за своего 42-летнего возлюбленного, британского исполнителя Джейда Джонса. Звездные супруги поженились 13 июля.

Лара Стоун и Дэвид Гривсон

Нидерландская супермодель Лара Стоун вышла замуж за девелопера Дэвида Гривсона через три с половиной года после их знакомства на приложении «Tinder». Супруги поженились в середине июля.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Известная певица Гвен Стефани отгуляла пышную свадьбу с кантри-музыкантом Блейком Шелтоном. Для торжества влюбленные выбрали ранчо Блейка в Оклахоме, где официально поженились 3 июля.

Автор: Леся Сайко

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