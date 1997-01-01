Племянница принцессы Дианы вышла замуж: свадебные фото

У молодоженов разница в возрасте – 32 года.

30-летняя племянница принцессы Дианы Китти Спенсер и 62-летний миллиардер из Южной Африки Марк Льюис поженились.

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Отметим, что супруги были помолвлены больше года до свадьбы. Свадьбу провели на итальянской вилле Альдобрандини в городке Фраскати, что под Римом.

На церемонию бракосочетания приехали родственники невесты – ее сестры Элиза и Амели, а также подруга певица Пикси Лотт. А со стороны жениха на свадьбе присутствовали его дети от первого брака.

Для торжества Китти выбрала свадебное платье от бренда Dolce & Gabbana, образ дополнила длинной фатой и естественным макияжем.

Новоиспечённые супруги устроили грандиозным праздник, который завершили фейерверком.

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