Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер получили пособие по безработице

Моделям заплатили по 7 тысяч долларов.
Ким Кардашьян и Кайли Дженнер получили пособие по безработице
Ким Кардашьян и Кайли Дженнер получили пособие по безработице
instagram.com/kimkardashian

Известные сестры и звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян и Кайли Дженнер получили по 7 тысяч долларов помощи от государства и этим взбесили поклонников. Ведь модели достаточно обеспеченные личности и не нуждаются в деньгах. Но оказалось, что знаменитости даже не знали об этом.

Читай также: Кевин Харт отказался лететь в космос: названа причина

Их именами воспользовались мошенники, которые подали заявки на получение от государства финансовой помощи по безработице.

Оказалось некие «Ким и Кайли» проживают в Траверс-Сити (штат Мичиган ), и уже получили деньги на банковские счета, но не все успели потратить.

Когда стало известно о махинации, в США начали проверять заявки по безработице и выяснили, что почти 10% заявок оказались фейковыми.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, деньги звезд, махинации
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь