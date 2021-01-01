Ким Кардашьян и Кайли Дженнер получили пособие по безработице

Моделям заплатили по 7 тысяч долларов.

Известные сестры и звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян и Кайли Дженнер получили по 7 тысяч долларов помощи от государства и этим взбесили поклонников. Ведь модели достаточно обеспеченные личности и не нуждаются в деньгах. Но оказалось, что знаменитости даже не знали об этом.

Читай также: Кевин Харт отказался лететь в космос: названа причина

Их именами воспользовались мошенники, которые подали заявки на получение от государства финансовой помощи по безработице.

Оказалось некие «Ким и Кайли» проживают в Траверс-Сити (штат Мичиган ), и уже получили деньги на банковские счета, но не все успели потратить.

Когда стало известно о махинации, в США начали проверять заявки по безработице и выяснили, что почти 10% заявок оказались фейковыми.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: