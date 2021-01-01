Звезда сериала «13 причин почему» совершил каминг-аут

Актер сделал заявление как трансгендерная женщина.

Американский актер и звезда сериала от Netflix «13 причин почему» Томми Дорфман совершил каминг-аут как трансгендерная женщина, пишет The Times.

«Вот уже год я в частном порядке идентифицирую себя и живу как женщина - транс-женщина, - рассказала она в интервью. Я хочу заново представиться, поскольку перенесла операцию, чтобы стать женщиной с медицинской точки зрения. Я транс-женщина. Я использую местоимение «она». Меня зовут Томми».

29-летняя звезда сериалов «Девственница Джейн», «Ненасытная» и «С любовью, Виктор» призналась, что боялась признаться, опасаясь за свою безопасность. Но после долгих раздумий приняла решение, что настало время сказать правду и наслаждаться процессом.

«Почему бы не показать миру, как это выглядит? Есть вариант, который я действительно не могла себе позволить, - это исчезнуть на два года и вернуться с новым именем, новым лицом и новым телом. Я не этого хотела», - сказала Дорфман.

Стоит отметить, что знаменитость не будет менять имя, ведь «его» назвали в честь умершего дяди:

«Я чувствую себя очень связанной с этим именем, с дядей, который держал меня, когда умирал. Это эволюция Томми. Я подстраиваю свое тело под свою душу», - добавила она.

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