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Кевин Харт отказался лететь в космос: названа причина

Узнайте, в чем причина его отказала.
Кевин Харт отказался лететь в космос: названа причина
Кевин Харт отказался лететь в космос: названа причина
instagram.com/kevinhart4real

Известный американский актер, комик и звезда фильмов «Джуманджи: Зов джунглей», «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Смерть на похоронах» Кевин Харт рассказал, почему отказался от полета в космос. Он добавил, что ему предлагали место в космическом шаттле. 

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Также юморист рассказал, что его обязанностями было бы комментирование происходящего и делится впечатлениями от путешествия в космос на видео. Но актер категорически отказался, дабы не рисковать и остаться живым. Ведь ему никто не гарантировал безопасное возвращение на Землю.

«Я сказал, что мне нужно знать, сколько было таких полетов в космос. Какие показатели по успеваемости этих полетов... Это была главная причина, почему я отказался», - пояснил актер.

Отметим, что весь отснятый материал в космосе должны были смонтировать и выпустить фильм на 60 - 90 минут.

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Теги: Кевин Харт, полет в космос, новости звезд
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Источник: Ivona

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