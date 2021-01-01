Украинский актер устроил дебош посреди улицы: подробности и видео драки
Известный украинский актер Андрей Фединчик устроил драку посреди улицы в Киеве. Он резко отреагировал на замечание водителя и напал на него.
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Отметим, что артист катался на электросамокате и мешал водителям, которые сделали ему замечание, посигналив ему. Но Андрею это не понравилось, и он подбежал к транспортному средству и начал тащить водителя через окно, который впоследствии брызнул ему баллончиком в лицо.
Очевидцы рассказали, что Фединчик вел себя агрессивно и неадекватно, поэтому его прижали к асфальту. Актеру удалось вырваться и он начал биться головой.
Позже жена дебошира актриса Наталка Денисенко в социальных сетях оставила комментарий под видео, в котором извинилась за поведение мужа и объяснила его поведение тем, что у него ложный период в жизни.
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