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Украинский актер устроил дебош посреди улицы: подробности и видео драки

Андрей Фединчик напал на водителя автомобиля.
Украинский актер устроил дебош посреди улицы: подробности и видео драки
Украинский актер устроил дебош посреди улицы: подробности и видео драки
instagram.com/andreyfedinchik

Известный украинский актер Андрей Фединчик устроил драку посреди улицы в Киеве. Он резко отреагировал на замечание водителя и напал на него.

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Отметим, что артист катался на электросамокате и мешал водителям, которые сделали ему замечание, посигналив ему. Но Андрею это не понравилось, и он подбежал к транспортному средству и начал тащить водителя через окно, который впоследствии брызнул ему баллончиком в лицо.

Очевидцы рассказали, что Фединчик вел себя агрессивно и неадекватно, поэтому его прижали к асфальту. Актеру удалось вырваться и он начал биться головой.

Позже жена дебошира актриса Наталка Денисенко в социальных сетях оставила комментарий под видео, в котором извинилась за поведение мужа и объяснила его поведение тем, что у него ложный период в жизни. 

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко
instagram.com/natalka_denisenko

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Теги: Андрей Фединчик, Наталка Денисенко, драки звезд, новости звезд
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Источник: Ivona

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