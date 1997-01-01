Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Звезда «Человека-паука» стала мамой во второй раз

Стал известен пол новорожденного ребенка актрисы Кирстен Данст.
Звезда «Человека-паука» стала мамой во второй раз
Звезда «Человека-паука» стала мамой во второй раз
GettyImages

Известная американская актриса и звезда таких фильмов, как «Человек-паук», «Интервью с вампиром», «Джуманджи» и «Меланхолия» Кирстен Данст родила второго ребенка.

Читай также: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер получили пособие по безработице

Об этом стало известно от западных СМИ, так как сама знаменитость решила утаить беременность и роды второго ребенка. Репортеры засекли актрису на прогулках с малышом, имя которого пока неизвестно, зато рассекречен пол. С уверенность можно сказать, что Кирстен стала мамой второго сына.  

Отметим, что о второй беременности Данст стало известно еще в марте, тогда она украсила обложку глянца, на котором был виден округлый живот. 

К слову, у Кирстен и ее возлюбленного, 33-летнего Джесси Племонса, уже есть общий ребенок – сын Эннис, который появился на свет в 2018 году.

Кирстен Данст на прогулке с новорожденным ребенком
Кирстен Данст на прогулке с новорожденным ребенком
Daily Mail

Кирстен Данст тайно родила второго сына
Кирстен Данст тайно родила второго сына
Daily Mail

Фотосессия Кирстен Данст для
Фотосессия Кирстен Данст для "W Magazine, март 2021"
W Magazine

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: беременность звезд, роды звезд, материнство звезд, Кирстен Данст
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь