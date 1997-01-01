Стал известен пол новорожденного ребенка актрисы Кирстен Данст.

Звезда «Человека-паука» стала мамой во второй раз GettyImages

Известная американская актриса и звезда таких фильмов, как «Человек-паук», «Интервью с вампиром», «Джуманджи» и «Меланхолия» Кирстен Данст родила второго ребенка.

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Об этом стало известно от западных СМИ, так как сама знаменитость решила утаить беременность и роды второго ребенка. Репортеры засекли актрису на прогулках с малышом, имя которого пока неизвестно, зато рассекречен пол. С уверенность можно сказать, что Кирстен стала мамой второго сына.

Отметим, что о второй беременности Данст стало известно еще в марте, тогда она украсила обложку глянца, на котором был виден округлый живот.

К слову, у Кирстен и ее возлюбленного, 33-летнего Джесси Племонса, уже есть общий ребенок – сын Эннис, который появился на свет в 2018 году.

Кирстен Данст на прогулке с новорожденным ребенком Daily Mail

Кирстен Данст тайно родила второго сына Daily Mail

Фотосессия Кирстен Данст для "W Magazine, март 2021" W Magazine

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