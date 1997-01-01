Красота спасет мир: как выглядят украинские звезды без макияжа

Узнайте, как выглядят украинские селебрити без косметики.

Многие люди привыкли видеть звезд под слоями косметики, фотошопа и пластических операций на лице. Некоторые так входят во вкус, что их сложно узнать. Представляем вам ознакомиться с подборкой украинских знаменитостей, которые демонстрируют естественную красоту, чем безумно радуют глаз поклонников.

Настя Каменских

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Украинская певица и солистка распавшегося дуэта «Потап и Настя» всегда была противницей кардинальных изменений во внешности. Знаменитость всегда демонстрировала свои достоинства: аппетитною фигуру, кудрявые волосы и молодое лицо, которое без косметики выглядит безупречно.

Маша Ефросинина

Телеведущая и активистка здорового питания частенько публикует в свои социальные сети фото без макияжа. Таким образом, Маша стимулирует всех женщин любить себя настоящей.

Оля Полякова

Украинская «королева ночи» любит выделяться из толпы, поэтому часто прибегает к макияжу, но не стесняется показывать снимки без обработки и косметики.

Ольга Фреймут

Украинской ведущей Ольгой Фреймут всегда восхищались поклонники, ведь женщина шикарно выглядит без косметики. Она редко прибегает к ярким макияжам, а предпочитает подчеркивать только естественную красоту.

Тина Кароль

Украинская поп-дива и «носительница» красной помады не боится показаться без прически и косметики. Певица частенько на своей странице в Инстаграм публикует кадры, где она в домашней одежде и без макияжа.

Автор: Леся Сайко

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