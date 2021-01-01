«Султан Сулейман» готовится стать отцом дочери.

Звезда «Великолепного века» в третий раз станет отцом instagram.com/berguzarkorel

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Известный турецкий актер, сыгравший Султана Сулеймана в легендарном сериале «Великолепный век» Халит Эргенч, готовится стать отцом третьего ребенка. Его жена актриса Бергюзар Корель беременна. Супруги ожидают появления на свет дочери, так как уже имеют двух общих сыновей.

На своей страничке в Инстаграм жена актера поделилась совместным фото с мужем, где заметен округлившийся живот.

«Утренний кофе с Лейлой», - подписала кадр Бергюзар, чем восхитила поклонников.

Многие считают, что таким образом знаменитость решила сообщить общественности имя и пол будущего ребенка.

Отметим, что Эргенч старше за жену на 13 лет. Влюбленные счастливы в браке более 12 лет, у них родилось два сына: 11-летний Али и годовалый Хана.

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