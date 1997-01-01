Год спустя: Эшли Грэм снова беременна

Для модели это вторая беременность.

Эшли Грэм во второй раз станет мамой instagram.com/ashleygraham

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Известная американская модель «plus-size» Эшли Грэм объявила о второй беременноти. Знаменитость на своей странице в Инстаграм выложила фото, на котором предстала обнаженной с округлившимся животом.

«Прошлый год был полон маленьких сюрпризов, больших горестей, разных начинаний и новых историй. Я только начинаю осознаваться и задумываться над тем, что эта следующая глава значит для нас», – подписала снимок Грэм.

Отметим, что для модели это вторая беременность. В январе 2020 года Эшли Грэм и ее муж, фотограф Джастин Эрвин,стали родителями сына.

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