Год спустя: Эшли Грэм снова беременна
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Известная американская модель «plus-size» Эшли Грэм объявила о второй беременноти. Знаменитость на своей странице в Инстаграм выложила фото, на котором предстала обнаженной с округлившимся животом.
«Прошлый год был полон маленьких сюрпризов, больших горестей, разных начинаний и новых историй. Я только начинаю осознаваться и задумываться над тем, что эта следующая глава значит для нас», – подписала снимок Грэм.
Отметим, что для модели это вторая беременность. В январе 2020 года Эшли Грэм и ее муж, фотограф Джастин Эрвин,стали родителями сына.
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