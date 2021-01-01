После 23 лет отношений: экс-солистка Spice Girls вышла замуж
Эмма Бантон вышла замуж за Джейда Джонса.
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Известная певица и экс-солистка группы «Spice Girls» Эмма Бантон вышла замуж за отца своих детей Джейда Джонса.
После десятки лет отношений пара решила связать себя узами брака. На своей странице в Инстаграм Бантон опубликовала снимок со свадьбы, который подписала так:
«Мистер и Миссис Джонс!».
Отметим, что пара состояла в любовных отношениях 23 года, а их помолвка состоялась 10 лет назад. У влюбленных родилось двое общих детей – сыновей Бо и Тейт Ли Джонс.
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