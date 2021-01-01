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После 23 лет отношений: экс-солистка Spice Girls вышла замуж

Эмма Бантон вышла замуж за Джейда Джонса.
После 23 лет отношений: экс-солистка Spice Girls вышла замуж
После 23 лет отношений: экс-солистка Spice Girls вышла замуж
instagram.com/emmaleebunton

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Известная певица и экс-солистка группы «Spice Girls» Эмма Бантон вышла замуж за отца своих детей Джейда Джонса. 

После десятки лет отношений пара решила связать себя узами брака. На своей странице в Инстаграм Бантон опубликовала снимок со свадьбы, который подписала так:

«Мистер и Миссис Джонс!». 

Отметим, что пара состояла в любовных отношениях 23 года, а их помолвка состоялась 10 лет назад. У влюбленных родилось двое общих детей – сыновей Бо и Тейт Ли Джонс.

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Теги: Эмма Бантон, Spice Girls, Джейд Джонс, свадьба звезд, романы звезд, личная жизнь звезд
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Источник: Ivona

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