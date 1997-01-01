ТОП-5 самых сексуальных актрис 2021 года

Узнайте, кто находится в списке самых сексуальных актрис современности.

Ежегодно обновляется множество рейтингов разных изданий касательно того, кого называть самыми красивыми или сексуальными актрисами. Ivona представляет вам подборку известных женщин, которые считаются самыми сексуальными актрисами 2021 года.

Лили Коллинз

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Известная актриса, а также дочь британского музыканта Фила Коллинза начала появлялась на экранах еще с двух лет. В кино дебютировала в 2008 году. А прославилась благодаря фильму «Погоня», премьера которого состоялась в 2010 году. 32-летння звезда может многих затмить на красной дорожке, ведь имеет довольно молодое лицо и стройную фигуру.

Марго Робби

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Известная австралийская актриса и звезда фильмов таких как «Отряд самоубийц», «Тоня против всех» и «Однажды в Голливуде» Марго Робби стала известной благодаря фильму «Волк с Уолл-стрит». Тогда звезда получила премию «Империя» в категории «Лучший женский дебют, а также была номинирована еще на несколько премий. Но до сегодняшнего времени не потеряла яркую внешность и талант, поэтому она попадает в список самых сексуальных актрис.

Галь Гадот

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Израильская актриса и звезда «Чудо-женщины» стала пленницей своей роли. Многие зрители ассоциируют знаменитость с персонажем, которого она играла. Гадот начала строить актерскую карьеру еще с 2008-го года. Тогда она снялась в фильме «Форсаж 4». А сейчас считается одной из самых привлекательных актрис десятилетия.

Эмма Стоун

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Известная американская актриса Эмма Стоун, которая снялась в фильме «Круэлла», премьера которого состоялась в мае 2021 года. Тогда звезда и попала в список самых сексуальных актрис современности. Начала она карьеру актрисы еще в 2004 году, когда появилась в пилотном эпизоде ТВ-фильма «Новая семья Партридж». А в 2017 году стала лауреатом премий, таких как Оскар, Золотой глобус и BAFTA.

Эмма Стоун Getty Images

Эль Фэннинг

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Американская актриса и звезда «Малефисенты» покорила киноиндустрию еще в три года. Юную актрису видели во многих культовых сериалах и фильмах. Ее внешность многие считают «инопланетной». За талант и красоту 23-летняя Фэннинг попала в список сексуальных актрис.

Автор: Леся Сайко

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