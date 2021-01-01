Родственные связи в шоу-бизнесе: Знаменитые братья и сестры

ТОП-12 звезд, у которых есть не менее знаменитые братья и сестры.

В шоу-бизнесе, как и в других сферах деятельности, существуют целые семейные подряды. Не удивительно, что среди звезд много родственников. Ivona предлагает познакомиться с знаменитыми братьями и сестрами. Одни из них предпочитают работать в тандеме, другие же соперничают между собой.

Сестры Олсен

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Все мы помним близняшек Мэри-Кейт и Эшли Олсен, которые из самого детства вместе снимались в различных фильмах. В 2006 году их пути разошлись. Девушки решили строить карьеры независимо друг от друга. Но стоит отметить, что у Олсен есть еще одна не менее известная сестра – Элизабет. Актриса сейчас невероятно популярна благодаря роли Алой Ведьмы в киновселенной Marvel.

Сестры Олсен Getty images

Братья Хемсворт

Самым известным из этого актерского семейства на данный момент является Крис, который сыграл роль Тора в киновселенной Marvel. Его младший брат Лиам прославился благодаря съемках в «Голодных играх» и разводу с Майли Сайрус. А самый старший из братьев, Люк, засветился в сериале «Мир Дикого Запада».

Братья Хемсворт Getty images

Сестры Фэннинг

Кинокарьера старшей из сестер – Дакоты – началась еще в шестилетнем возрасте. Актрисе посчастливилось сыграть в культовом сериале «Друзья» и в популярной киносаге «Сумерки». Младшая сестра Дакоты, Эль Фэннинг, не отставала от сестры по востребованности в кино и даже в чем-то ее преуспела. Так, из самых известных последних работ Эль можно назвать фильм «Малефисента: Владычица тьмы» и сериал «Великая».

Сестры Фэннинг Getty images

Сестры Хадид

Сначала сенсацией в модной индустрии стала Джиджи Хадид. А позже ее успех повторила младшая сестра Белла. Девушки продолжают покорят подиумы всего мира и появляются на обложках модных глянцев. При этом соперничества между ними не чувствуется.

Сестры Хадид Getty images

Братья Уилсон

У знаменитого комедийного актера Оуэна Уилсона («Ночь в музее», «Знакомство с Факерами») есть старший брат Эндрю и младший брат Люк. Люк снимался в таких картинах, как «Блондинка в законе», «Телеведущий 2» и «Вакансия на жертву». А Эндрю можно увидеть в «Ангелах Чарли» и «Семейке Тененбаум».

Братья Уилсон Getty images

Сестры Мара

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Старшая из сестер, Кейт Мара в детстве решила связать свою жизнь с кинематографом. Однажды младшая сестра Кейт Руни пришла к ней на съемки фильма «Городские легенды 3: Кровавая Мэри», и тут же получила эпизодическую роль. В дальнейшем у Руни карьера сложилась лучше, чем у старшей сестры.

Сестры Мара Getty images

Сестры Сумские

Самые известными сестрами в украинском шоу-бизнесе являются Ольга Сумская и Наталья Сумская. Наталья дебютировала в кино в 1973 году. Из крайних ее работ можно отметить фильмы «Черный ворон» и «Сторожевая застава», а также сериалы «Слуга народа» и «Село на миллион».

А ее младшая сестра прославилась после «Роксоланы» и съемок в новогодних мюзиклах. Недавно ее популярность выросла благодаря роли Софии Косач в сериале «Крепостная».

Сестры Сумские instagram.com/olgasumska

Сестры Кардашьян-Дженнер

Наверное, одни из самых популярных сестер мире. Девушки стали всемирно известными после реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Сейчас 42-летняя Кортни, 40-летняя Ким, 36-летняя Хлои, 25-летняя Кендалл и 23-летняя Кайли строят модельные карьеры и занимаются собственными брендами косметики, обуви и белья.

Сестры Кардашьян-Дженнер instagram.com/kimkardashian

Братья Спроус

Братья Спроус начали актерскую карьеру в возрасте восьми месяцев, по очереди играя одного персонажа. Известными на телевидении они стали благодаря сериалу «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». После окончания университета парни решили строить карьеру по отдельности.





Братья Спроус Getty images

Сестры Дешанель



Старшая из сестер Дешавель, Эмили, наиболее известна украинскому зрителю по роли доктора Бреннан в сериале «Кости». А вот ее младшую сестру Зоуи можно увидеть в фильмах «Всегда говори „Да“», «500 дней лета» и в сериале «Новенькая».

Сестры Дешанель Getty images

Сестры Фармига

Не уступают друг другу в популярности американские актрисы украинского происхождения Вера и Таисса Фармига. Вере большую известность принесла роль в телесериале «Мотель Бейтс» и номинация на «Оскар» за фильм «Мне бы в небо».

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А Таисса стала знаменитой благодаря своей старшей сестре. Младшая Фармига снялась в режиссерском дебюте Веры, а потом попала в культовый сериал «Американская история ужасов» и сыграла главную роль в «Проклятии монахини».

Сестры Фармига Getty images

Братья Ферт

У одного из самых популярных британских актеров современности Колина Ферта также есть брат, который связал свою жизнь с актерством. Однако, Джонатан Ферт предпочел театр. Но в кино его тоже можно увидеть. Он снимался в фильмах в трех частях фильма «Принц и я», а также появился в картине «Виктория и Альберт», сериалах «Охотники за древностями» и «Говорящая с призраками».

Братья Ферт Reuters

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