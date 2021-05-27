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Солистка Go_A рассказала, как чуть не умерла в детстве

Комментариев: 3
Екатерина Павленко вспомнила о неудачной операции в школьном возрасте.
Солистка Go_A рассказала, как чуть не умерла в детстве
Солистка Go_A рассказала, как чуть не умерла в детстве
instagram.com/go_a_band

Солистка украинской группы Go_A, которая в этом году заняла 5 место на «Евровидении», приняла участие в документальном проекте «Суспільного». О Екатерине Павленко сняли откровенную ленту под названием «MonoKate».

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В 45-минутном видео артистка поделилась воспоминаниями о тяжелом детстве. Павленко призналась, что после смерти дедушки ей с мамой пришлось жить на стройке. Из-за этого у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

«Когда мне было 6 лет, умер мой дедушка. Он держал нашу семью в кулаке и казалось, что у нас все идеально, все друг друга уважают. Когда умер дедушка, у нас начался раздел имущества и так получилось, что всем всего хватило, а моей маме — нет. Дед просто сказал: «Тебе дом этот, тебе - этот, а Свете построите дом и машину я ей оставляю». Через два года там было строительство, стены, через которые ветер гулял. Окна, забитые пленкой. Но дядя решил, что это его дом, дед же сказал, и он сказал: «Выметайтесь отсюда». И мы с мамой ушли из дома. Он нас выгнал. Помню, это была зима, ночь, мы шли по полю, было по колено снега. Мы пришли к маминой лучшей подруге, она открыла двери и сказала: «Свет, извини, это твои проблемы, не мои». И мы пошли дальше», - вспомнила Павленко.

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Екатерина отметила, что мама работала военной и в девяностые ей не платили зарплату. Долгое время они вдвоем скитались по друзьям и съемным жилищам. Но когда денег совсем не осталось, вернулись жить на стройку. Из-за того, что певица постоянно находилась в холоде, у нее появились проблемы с бронхами и легкими. Павленко пришлось пережить две операции. После первой из них Екатерина чуть не умерла.

«Я попала в больницу очень поздно. Меня долго лечили. Сказали, что часть легкого нужно удавить, потому что ее нельзя вылечить. Но мама не подписала разрешение. В какой-то момент я почувствовала, что со мной что-то не то, я потеряла сознание и почувствовала, что у меня во рту какой-то привкус странный. Я попала в реанимацию. Выяснилось, что у меня какая-то опухоль, что-то случилось с бронхами, какой-то сосуд лопнул и началось кровотечение. Мне экстренно сделали операцию, но не пришили бронх и пошел процесс необратимый», - поделилась жуткими подробностями звезда.

Позже Екатерине и ее маме удалось получить направление в одну из столичных больниц, где ей бесплатно сделали еще одну операцию.

«Меня врач кормил с ложечки. Оказалось, что он очень добрый. И они не взяли с нас денег. Шансов было так мало, что я даже не планировала свою жизнь дальше. Я пыталась максимально получить эмоции от того времени, что у меня осталось», - призналась Екатерина.

Смотрите видео с 11:00

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Теги: Екатерина Павленко, Go_A, Евровидение, документальные фильмы
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  27.05.2021, 11:41
Оценка:  -1
гость
Да как-то пофиг... как и ей на мои проблемы. У каждого свой путь и своя борьба, а выворачивать исподнее ради пиара - слабость!!!
внучка_Сердючки    27.05.2021, 14:30
Оценка:  0
внучка_Сердючки
пофиг на твой комментарий....маленький злобный человечек
гость  (аноним)  27.05.2021, 10:33
Оценка:  +1
гость
Бедная девочка...,надеюсь все у тебя будет хорошо.Здоровья,счастья и творческих успехов!
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