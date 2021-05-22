ТОП-3 громких скандала финала «Евровидения 2021»

Италию обвинили в употреблении наркотиков, а Великобритания не получила ни одного балла.

В ночь с 22-го на 23 мая в нидерландском городе Роттердам отгремел финал самого популярного песенного конкурса – «Евровидения 2021».

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Музыкальное мероприятие запомнилось зрителям не только яркими выступлениями 26-ти конкурсантов из разных стран Европы, но и скандальными ситуациями. Вспоминаем самые громкие из них.

Подозрение солиста итальянской группы Måneskin в употреблении наркотиков

Италия в этом году успела не только с триумфом выиграть конкурс, но и попасть в нелепую ситуацию в финале. Так, солиста коллектива Måneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении кокаина в прямом эфире. Артист в VIP-ложе странно склонился над столиком, и зрители тут же решили, что он нюхает наркотики. На пресс-конференции победителей «Евровидения 2021» один из журналистов попросил прокомментировать Дамиано этот эпизод из записи шоу. Музыкант заверил, что не употребляет наркотики и готов пройти тестирование. Однако, создателям конкурса не удалось немедленно организовать это, поэтому Давид пройдет тест у себя на родине 24 мая.

«Нам известно о слухах вокруг итальянских победителей песенного конкурса «Евровидение», который прошел вчера вечером в Зеленой комнате. Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, и певец, о котором идет речь, пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой. Они просили об этом вчера вечером, но ЕВС не смог немедленно организовать это. Группа, их руководство и глава делегации сообщили нам, что в Зеленой комнате не было наркотиков, и объяснили, что у их стола был разбит стакан, осколки которого прибирал певец. EBU может подтвердить, что разбитое стекло было найдено после проверки на месте. Мы все еще внимательно изучаем отснятый материал и со временем обновим дополнительную информацию», - говорится в официальном заявлении организаторов «Евровидения».

Предвзятое голосование профессионального жюри

Многим телезрителям и комментаторам «Евровидения 2021» совершенно не понравилось, как раздали баллы судьи из стран-участниц. Так, например, Сергей Притула обратил внимание на то, что жюри из России, Болгарии и Молдовы обменялись высокими баллами. Стоит отметить, что это может быть связанно с тем, что российский певец Филипп Киркоров, который родом из Болгарии, в этом году был в делегации Молдовы.

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Кроме того, соседние страны Греция и Кипр традиционно обменялись двенадцатками, чем вызвали негативную реакцию зрителей в зале.

А украинская группа Go_A, которую зрители поставили на второе место, по результатам голосования жюри оказалась на девятой строчке. Из 38-ми голосовавших стран баллы Украине дали только девятнадцать. И это при том, что за песню «SHUM» проголосовали зрители из всех стран-участниц «Евровидения 2021» без исключения.

Четыре страны получили ноль баллов от зрителей

На «Евровидении 2021» четыре страны получили ноль баллов от телезрителей и все они были автофиналистами в этом году. И если профессиональное жюри одарило Нидерланды, Испанию и Германию небольшим количеством баллов, то Великобритания и вовсе закончила конкурс с нулем в активе.

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Однако, британский певец в прямом эфире показал, что не сильно расстроен по этому поводу. Кроме того, его поддержали зрители из зала, которые освистали результаты финала.

В Сети появилось множество мемов на тему последнего места Великобритании в «Евровидении 2021». Некоторые пользователи Сети считают, что всему виной Брекзит.

ору Британия – 0



вот что значит выйти из ЕС и пойти на ЕВРОвидение pic.twitter.com/Ynp3WBg21x — гротеск⛩ (@st_grotesque) May 22, 2021

Вся жизнь Евровидение, а я в ней Великобритания#Eurovision pic.twitter.com/uM7jNvpRN4 — Коржик (@senior_balabol) May 22, 2021

Кроме того, некоторые заявили, что главным фиаском Великобритании на конкурсе является не нулевой результат, а высокомерное поведение глашатая страны - Аманды Холден.

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