«Евровидение»: Вспоминаем всех представителей Украины
Уже сегодня, 18 мая, в 22:00 начнется первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение 2021». В нем примут участие 16 стран, в том числе и группа Go_A из Украины. Накануне главного музыкального события Европы вспоминаем, кто еще представлял Украину на «Евровидении» и какие места занимал.
Украина дебютировала на «Евровидении 2003» в Латвии. Александр Пономарёв с песней «Hasta la Vista, Baby» занял 14 место в финале.
Победительницей «Евровидения 2004» в Турции стала Руслана с хитом «Wild Dances».
На «Евровидении 2005» в Киеве Украину представила группа «Гринджолы». Музыканты и их песня «Разом нас багато» заняла 19 место в финале.
В 2006 году на песенный конкурс в Грецию поехала Тина Кароль с песней «Show Me Your Love». Артистка стала седьмой в финале.
На «Евровидении 2007» представитель Украины занял второе место. Верке Сердючке с хитом «Dancing Lasha Tumbai» не хватило 34 баллов до победы.
В 2008 году в Сербии Ани Лорак с песней «Shady Lady» заняла второе место, проиграв только Диме Билану из России.
На «Евровидение 2009» в Россию поехала Светлана Лобода. За исполнение песни «Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl)» жюри и телезрители поставили ее на 12 место в финале.
В 2010 году в норвежском Осло Alyosha спела «Sweet People» и стала десятой в финале.
На «Евровидении 2011» в Германии приняла участие Мика Ньютон. Артистка исполнила песню «Angel» и заняла в финале 4 место.
В Азербайджан в 2012 году нашу страну отправилась представлять певица Гайтана с песней «Be My Guest». В финале звезда стала пятнадцатой.
В 2013 году в шведском Мальмё в тройку лидеров финала вошла певица Злата Огневич и ее конкурсная песня «Gravity».
На «Евровидении 2014» в Дании от Украины выступила Мария Яремчук. Ее трек «Tick-Tock» жюри и телезрители поставили на 6 место в финале.
В 2015 году Украина отказалась от участия в песенном конкурсе «Евровидение» из-за нестабильной финансовой и политической ситуации в стране.
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В 2016 году Украина возвращается на «Евровидение» и сразу же выигрывает. Из шведского Стокгольма домой привезла победу Джамала, которая спела в финале песню «1944».
В 2017 году на «Евровидении» в Киеве группа O.Torvald стала автофиналистом. Музыканты исполнили трек «Time», который европейские страны оценили только на 24 место.
На «Евровидении 2018» в Португалии Украину представил Melovin. Его хит «Under the Ladder» понравился телезрителям, однако члены жюри не оценили песню. Таким образом, по зрительскому голосованию Melovin стал седьмым в финале, а по судейскому – двадцать шестым. Общий итог – 17 место.
В 2019 году на конкурс в Израиле должна была поехать MARUV с песней «Siren Song», но из-за конфликта НОТУ она отказалась от участия. Другие участники Нацотбора тоже решили не участвовать.
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В 2020 году «Евровидение отменили из-за коронавируса. Украину должна была представить группа Go_A с песней «Solovey». Коллективу выпал шанс поехать на конкурс в нынешнем году с хитом под названием «SHUM». Сможет ли группа пройти в финал, узнаем уже сегодня вечером во время первого полуфинала.
Отметим, что еще трое украинцев принимали участие в «Евровидении» от других стран. Так, в 2009 году Анастасия Приходько выступила за Россию с треком «Мамо» и заняла 11 место в финале. В 2015 году Молдову представил Эдуард Романюта с танцевальным треком «I Want Your Love». Исполнитель занял 11 место в полуфинале и не смог попасть в финал. В 2018 году представитель Белоруссии ALEKSEEV и его песня «Forever» заняли только 16 место в полуфинале.
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