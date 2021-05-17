ТОП-7 самых эпатажных участников в истории «Евровидения»

Кто из участников «Евровидения» запомнился необычными образами.

В воскресенье, 16 мая, в Роттердаме состоялась церемония открытия песенного конкурса «Евровидения 2021». А это означает, что уже на этой неделе мы узнаем имя нового победителя.

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Накануне первого полуфинала «Евровидения 2021» Ivona предлагает вспомнить участников конкурса, которые наделали шума своими необычными образами и скандальными выступлениями.

«Евровидение 1998» - Дана Интернэшнл

В 1998 году Израиль удивил Европу смелым выбором представителя страны на «Евровидение». В конкурсе приняла участие Дана Интернэшнл, которая до 21-летнего возраста была мужчиной Яроном Коэном. Отметим, что артистка даже стала победительницей благодаря хиту «Diva». Позже звезда пробовала свои силы в «Евровидении 2011», однако на этот раз заняла только 15 место во втором полуфинале.

«Евровидение 2002» - «Sestre»

В 2002 году от Словении на конкурс поехала группа «Sestre» с песней «Samo ljubezen» (Только любовь). Выступление коллектива запомнилось телезрителям благодаря ярким образам. Мужчины появились на сцене в красной форме стюардесс и с макияжем на лице. Необычная постановка принесла представителям Словении 13 место в финале.

«Евровидение 2006» – «Lordi»

Переплюнуть финскую группу «Lordi» в эпатажности вряд ли кому-то удастся. Участники рок-коллектива вышли на сцену «Евровидения» в костюмах монстров. Ужасные маски не испугали телезрителей, даже наоборот! Поклонники конкурса отдали «Lordi» и их хиту «Hard Rock Hallelujah» первое место в «Евровидении 2006».

«Евровидение 2007» - Верка Сердючка

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Не обошлась наша подборка и без представителей Украины. В 2007 году Андрей Данилко в образе Верки Сердючки занял второе место на «Евровидении». А помогли ему в этом яркий номер, серебристый костюм, головной убор в виде звезды и конечно же легендарный хит «Dancing Lasha Tumbai». И хоть Сердючка и не выиграла конкурс, ее до сих пор помнят и любят во многих странах мира. Данилко не раз был на «Евровидении» в качестве приглашенной звезды. А его знаменитый костюм хранится в музее «Евровидения» в Стокгольме.

«Евровидение 2014» - Кончита Вурст

Австрийский исполнитель Том Нойвирт победил на «Евровидении 2014» благодаря женскому наряду и бороде. На сцене конкурса мужчина появился в образе Кончиты Вурст в обтягивающем бежевом платье, на каблуках и с макияжем.

«Евровидение 2017» - Славко Калезич

На «Евровидении» в Киеве самым эпатажным был участник из Черногории Славко Калезич. Мужчина выбрал для выступления прозрачную футболку и длинную синюю юбку, которую позже сменил на блестящие штаны. Но больше всего телезрителям Славко запомнился длинной косой. К, сожалению, Калевич и его песня «Space» не прошли в финал.

«Евровидение 2019» - «Hatari»

Вокалисты исландской группы «Hatari» стали одними из самых скандальных участников в истории «Евровидения». Во-первых, они вышли на сцену конкурса в БДСМ-нарядах. Во-вторых, в конкурсной песни «Hatrið mun sigra» парни спели о том, что «Ненависть восторжествует» и «Европа рухнет». И в-третьих, Исландии пришлось выплачивать штраф из-за того, что Hatari в прямом эфире финала показали флаг Палестины. Отметим, что конкурс проходил в Израиле, у которого давние конфликты с Палестиной.

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