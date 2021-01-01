"Евровидение 2021": Назван победитель конкурса

Узнайте, кто стал победителем "Евровидения 2021"!

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Финал “Евровидения-2021“ состоялся в субботу, 22 мая, в нидерландском Роттердаме. В финале “Евровидения-2021“ свои номера показали 26 участников, 20 из которых определились в результате первого и второго полуфиналов, а еще 6 стран-участников (Нидерланды, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция) попали в финал автоматически.

Согласно общим результатам, победителем “Евровидения-2021“ стала рок-группа из Италии Måneskin с песней Zitti e buone, набрав 524 балла.

Второе место заняла представительница Франции Барбара Прави с песней Voilà. Она по итогам голосования зрителей и жюри получила 499 баллов. Третье место у исполнителя Gjon's Tears из Швейцарии с песней Tout l'Univers - 432 балла.

Представители Украины Go_A заняли на “Евровидении 2021“ пятое место с общим результатом в 364 балла.

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