Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Евровидение 2021": Назван победитель конкурса

Узнайте, кто стал победителем "Евровидения 2021"!
"Евровидение 2021": Назван победитель конкурса
"Евровидение 2021": Назван победитель конкурса
Pinterest

Читай также: «Евровидение»: Вспоминаем победителей последнего десятилетия

Финал “Евровидения-2021“ состоялся в субботу, 22 мая, в нидерландском Роттердаме. В финале “Евровидения-2021“ свои номера показали 26 участников, 20 из которых определились в результате первого и второго полуфиналов, а еще 6 стран-участников (Нидерланды, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция) попали в финал автоматически.

Согласно общим результатам, победителем “Евровидения-2021“ стала рок-группа из Италии Måneskin с песней Zitti e buone, набрав 524 балла.

Второе место заняла представительница Франции Барбара Прави с песней Voilà. Она по итогам голосования зрителей и жюри получила 499 баллов. Третье место у исполнителя Gjon's Tears из Швейцарии с песней Tout l'Univers - 432 балла.

Представители Украины Go_A  заняли на “Евровидении 2021“ пятое место с общим результатом в 364 балла.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Евровидение, финал Евровидения, победитель Евровидения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь