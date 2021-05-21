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«Евровидение»: Вспоминаем победителей последнего десятилетия

Комментариев: 3
Кто выигрывал песенный конкурс «Евровидение» в 2010-х годах.
«Евровидение»: Вспоминаем победителей последнего десятилетия
«Евровидение»: Вспоминаем победителей последнего десятилетия
Getty images

Уже завтра, 22 мая, Украина и другие страны Европы и всего мира узнают имя нового победителя знаменитого песенного конкурса «Евровидения 2021». А пока мы с нетерпением ждем финала главного музыкального события года, Ivona предлагает вспомнить, какие страны выигрывали конкурс в последнее десятилетие.

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На «Евровидении 2011» в немецком Дюссельдорфе победу одержал азербайджанский дуэт Ell & Nikki и его композиция «Running Scared».

В 2012 году выиграла представительница Швеции Лорин. Артистка покорила Европу своим хитом «Euphoria».

«Евровидение 2013» выиграла Дания. Представительница страны Эммили де Форест заняла первое место с песней «Only Teardrops».

В 2014 году в Копенгагене триумфатором «Евровидения» стал австрийский артист Том Нойвирт, который в образе Кончиты Вурст исполнил трек «Rise Like a Phoenix».

Победу в Вене праздновала Швеция. Первое место на «Евровидении 2015» занял Монс Сельмерлёв с песней «Heroes».

На конкурсе «Евровидение 2016» в шведском Стокгольме победу одержала Украина. Певица Джамала поднялась на первую строчку благодаря композиции «1944».

На «Евровидении 2017» в Киеве португалец Салвадор Собрал не только победил, но еще и установил рекорд конкурса. Его композиция набрала 758 баллов в финале.

В 2018 году в Лиссабоне победительницей «Евровиденния» стала Нетта Барзилай из Израиля. Девушка запомнилась зрителям ярким выступлением под трек «Toy».

Евровидение 2019» выиграл Дункан Лоуренс из Нидерландов. Его лирическая композиция «Arcade» не оставила равнодушными телезрителей и членов жюри.

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В 2020 году конкурс отменили из-за коронавируса. Однако, право проведения «Евровидения 2021» осталось за Нидерландами. Так, в городе Роттердам 18 и 20 мая состоялись полуфиналы конкурса. А 22 мая пройдет грандиозный финал, во время которого мы узнаем первого победителя нового десятилетия.

Смотрите рекап-видео со всеми финалистами «Евровидения 2021»:

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Теги: Евровидение, победители Евровидения, Джамала, Дункан Лоуренс, Лорин, Кончита Вурст, Нетта Барзилай, Монс Сельмерлев
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  22.05.2021, 22:50
Оценка:  0
гость
Боевой робот даст тебе посажать залупу педик14:37)) Билан пососал уже и доволен)))
pусский  (аноним)  22.05.2021, 14:37
Оценка:  0
pусский
Джамала - грязная сука с немытой пиздой, наш Билан был намного круче!
А боевых роботов Россия подарит независимым ДНР и ЛНР, чтоб автоматически пендюрили майдаунов даже в окопах!
оевойРоботШойгу  (аноним)  21.05.2021, 23:23
Оценка:  0
оевойРоботШойгу
Пук пук пук)))
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