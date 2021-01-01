Представители Украины – группа Go_A завоевали любовь зрителей и конкурсантов из других стран.

«Евровидение 2021»: участники конкурса высказались об Украине и Go_A gettyimages.com

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Давайте узнаем, что участники конкурса «Евровидение 2021» думают об Украине и коллективе Go_A.

Участники «Евровидения 2021» об Украине и Go_A

Ирландия:

«Привет! Мы получили очень много хороших сообщений из Украины! Спасибо!»

Норвегия:

«Это Украина! Я знаю, что у вас одна из самых крутых песен. Эту песню трудно петь на сцене. А ваша постановка сумасшедшая! Не могу поверить, что вы прислали это на Евровидение. Это круто!»

Северная Македония:

«У вас невероятная музыка! Мне нравится «Соловей», нравится SHUM. То, что они делают, – невероятно, креативно».

Грузия:

«Грузия поддерживает Украину. Мы вас любим!»

Литва:

«Мы много знаем об Украине. Это большая страна. С красивыми людьми. Слава Украине!»

Италия:

«Киев – ваша столица. У вас много хороших футболистов».

Азербайджан:

«Великолепная песня. Симбиоз современной музыки и фольклора. Великолепное исполнение, мне очень нравится. Желаю Украине удачи!»

Бельгия:

«Мы выступали в Украине 2 года назад на фестивале. Это было невероятно. У вас классная еда. Мы были в хорошем ресторане в Киеве, еда там была невероятная».

Хорватия:

«Они классные. Одни из моих любимых. Думаю, что очень важно, когда такая музыка звучит на Евровидении. Очень нравится песня. Не могу дождаться, когда увижу выступление на экране. Большая поддержка из Хорватии!»

Молдова:

«Я все знаю об Украине. Долго жила на Красноармейской, возле Дворца «Украина». Нашу Sugar мы создали в Киеве в январе. Был локдаун, но мы нашли там сало, водку. Все было прекрасно».

Напомним, что финал «Евровидения 2021» состоится в субботу, 22 мая.

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