Аделина Дели из «Танцев со звездами» выступит в финале «Евровидения 2021»

Участница «Танцев со звездами 2020» станцует в номере конкурсантки из Азербайджана.

Аделина Дели из «Танцев со звездами» выступить в финале «Евровидения 2021» instagram.com/adelina.deli

Украинская танцовщица Аделина Дели, которая была партнершей рэпера Сереги и экс-холостяка Сергея Мельника в «Танцах со звездами», выступит в финале песенного конкурса «Евровидение 2021».

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Девушка принимает участие в танцевальной постановке номера конкурсантки из Азербайджана Самиры Эфенди и уже появилась в прямом эфире первого полуфинала. Об этом достижении Аделина написала в своем Инстаграм-аккаунте.

«Я поехала как хореограф-постановщик с командой Азербайджана на Евровидение. И поэтому нахожусь вторую неделю в Голландии, чему безумно рада. Азербайджан попал в финал. Сказать, что я счастлива, ничего не сказать. Поэтому сори, будет много фото и видео», - написала Дели.

Смотрите выступление Аделины Дели в первом полуфинале «Евровидения 2021»:

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