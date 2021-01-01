Аделина Дели из «Танцев со звездами» выступит в финале «Евровидения 2021»
Украинская танцовщица Аделина Дели, которая была партнершей рэпера Сереги и экс-холостяка Сергея Мельника в «Танцах со звездами», выступит в финале песенного конкурса «Евровидение 2021».
Читай также: «Евровидение 2021»: Порядок выступлений стран в финале
Девушка принимает участие в танцевальной постановке номера конкурсантки из Азербайджана Самиры Эфенди и уже появилась в прямом эфире первого полуфинала. Об этом достижении Аделина написала в своем Инстаграм-аккаунте.
«Я поехала как хореограф-постановщик с командой Азербайджана на Евровидение. И поэтому нахожусь вторую неделю в Голландии, чему безумно рада. Азербайджан попал в финал. Сказать, что я счастлива, ничего не сказать. Поэтому сори, будет много фото и видео», - написала Дели.
Смотрите выступление Аделины Дели в первом полуфинале «Евровидения 2021»:
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Песенный конкурс «Евровидение»: Вспоминаем всех представителей Украины
- Рекорды «Евровидения»: Какие артисты вошли в историю конкурса
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил