«Евровидение 2021»: Порядок выступлений стран в финале
В четверг, 20 мая, состоялся второй полуфинал «Евровидения 2021», по результатам которого определились все финалисты. Сразу же после мероприятия состоялась жеребьевка стран, которые продолжат борьбу за звание победителя песенного конкурса в субботу, 22 мая.
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Так, в финал прошли 20 стран из полуфиналов, в том числе и Украина. Нашу страну в этом году представляет группа Go_A с песней «SHUM». Кроме того, автоматически в финал попали страны Большой пятерки (основатели «Евровидения») – Франция, Германия, Великобритания, Италия и Испания. Не обходится каждый финал и без страны-хозяйки. Таким образом, в этом году Нидерланды также стали автофиналистом.
Полный список финалистов «Евровидения 2021» и порядок их выступлений 22 мая:
- Кипр: Элена Цагрину - «El Diablo»
- Албания: Анжела Перистери - «Karma»
- Израиль: Эден Алене - «Set Me Free»
- Бельгия: Hooverphonic - «The Wrong Place»
- Россия: Manizha - «Russian Woman»
- Мальта: Дестини Чукуньере - «Je me casse»
- Португалия: The Black Mamba - «Love Is On My Side»
- Сербия: Hurricane - «Loco Loco»
- Великобритания: Джеймс Ньюмен - «Embers»
- Греция: Стефания - «Last Dance»
- Швейцария: Gjon’s Tears - «Tout l’Univers»
Читай также: ТОП-15 самых запоминающихся костюмов «Евровидения»Исландия: Daði og Gagnamagnið - «10 Years»
- Испания: Блас Канто - «Voy a quedarme»
- Молдова: Наталия Гордиенко - «Sugar»
- Германия: Йендрик Зигварт - «I Don’t Feel Hate»
- Финляндия: Blind Channel - «Dark Side»
- Болгария: Виктория - «Growing Up is Getting Old»
- Литва: The Roop - «Discoteque»
- Украина: Go_A - «SHUM»
- Франция: Барбара Прави - «Voilà»
- Азербайджан: Самира Эфенди - «Mata Hari»
- Норвегия: TIX - «Fallen Angel»
- Нидерланды: Жангю Макрой - «Birth Of A New Age»
- Италия: Måneskin - «Zitti e buoni»
- Швеция: Туссе - «Voices»
- Сан-Марино: Сенит и Флоу Райда - «Adrenalina»
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