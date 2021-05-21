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«Евровидение 2021»: Порядок выступлений стран в финале

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Узнайте, под каким номером в финале выступить Украина.
«Евровидение 2021»: Порядок выступлений стран в финале
«Евровидение 2021»: Порядок выступлений стран в финале
eurovision.tv

В четверг, 20 мая, состоялся второй полуфинал «Евровидения 2021», по результатам которого определились все финалисты. Сразу же после мероприятия состоялась жеребьевка стран, которые продолжат борьбу за звание победителя песенного конкурса в субботу, 22 мая.

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Так, в финал прошли 20 стран из полуфиналов, в том числе и Украина. Нашу страну в этом году представляет группа Go_A с песней «SHUM». Кроме того, автоматически в финал попали страны Большой пятерки (основатели «Евровидения») – Франция, Германия, Великобритания, Италия и Испания. Не обходится каждый финал и без страны-хозяйки. Таким образом, в этом году Нидерланды также стали автофиналистом.

Полный список финалистов «Евровидения 2021» и порядок их выступлений 22 мая:

 

  1. Кипр: Элена Цагрину - «El Diablo»
  2. Албания: Анжела Перистери - «Karma»
  3. Израиль: Эден Алене - «Set Me Free»
  4. Бельгия: Hooverphonic - «The Wrong Place»
  5. Россия: Manizha - «Russian Woman»
  6. Мальта: Дестини Чукуньере - «Je me casse»
  7. Португалия: The Black Mamba   - «Love Is On My Side»
  8. Сербия: Hurricane - «Loco Loco»
  9. Великобритания: Джеймс Ньюмен - «Embers»
  10. Греция: Стефания - «Last Dance»
  11. Швейцария: Gjon’s Tears - «Tout l’Univers»

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    Исландия: Daði og Gagnamagnið - «10 Years»
  13. Испания: Блас Канто - «Voy a quedarme»
  14. Молдова: Наталия Гордиенко - «Sugar»
  15. Германия: Йендрик Зигварт - «I Don’t Feel Hate»
  16. Финляндия: Blind Channel - «Dark Side»
  17. Болгария: Виктория - «Growing Up is Getting Old»
  18. Литва: The Roop - «Discoteque»
  19. Украина: Go_A - «SHUM»
  20. Франция: Барбара Прави - «Voilà»
  21. Азербайджан: Самира Эфенди - «Mata Hari»
  22. Норвегия: TIX - «Fallen Angel»
  23. Нидерланды: Жангю Макрой - «Birth Of A New Age»
  24. Италия: Måneskin - «Zitti e buoni»
  25. Швеция: Туссе  - «Voices»
  26. Сан-Марино: Сенит  и Флоу Райда - «Adrenalina»

Порядок выступлений стран в финале Евровидения 2021
Порядок выступлений стран в финале Евровидения 2021
instagram.com/eurovision

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Теги: Евровидение, Go_A, финал евровидения, Евровидение финал, Евровидение 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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оевойРоботШойгу  (аноним)  21.05.2021, 23:24
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