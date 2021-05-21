«Евровидение 2021»: Порядок выступлений стран в финале

Узнайте, под каким номером в финале выступить Украина.

В четверг, 20 мая, состоялся второй полуфинал «Евровидения 2021», по результатам которого определились все финалисты. Сразу же после мероприятия состоялась жеребьевка стран, которые продолжат борьбу за звание победителя песенного конкурса в субботу, 22 мая.

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Так, в финал прошли 20 стран из полуфиналов, в том числе и Украина. Нашу страну в этом году представляет группа Go_A с песней «SHUM». Кроме того, автоматически в финал попали страны Большой пятерки (основатели «Евровидения») – Франция, Германия, Великобритания, Италия и Испания. Не обходится каждый финал и без страны-хозяйки. Таким образом, в этом году Нидерланды также стали автофиналистом.

Полный список финалистов «Евровидения 2021» и порядок их выступлений 22 мая:

Кипр: Элена Цагрину - «El Diablo» Албания: Анжела Перистери - «Karma» Израиль: Эден Алене - «Set Me Free» Бельгия: Hooverphonic - «The Wrong Place» Россия: Manizha - «Russian Woman» Мальта: Дестини Чукуньере - «Je me casse» Португалия: The Black Mamba - «Love Is On My Side» Сербия: Hurricane - «Loco Loco» Великобритания: Джеймс Ньюмен - «Embers» Греция: Стефания - «Last Dance» Швейцария: Gjon’s Tears - «Tout l’Univers» Читай также: ТОП-15 самых запоминающихся костюмов «Евровидения» Исландия: Daði og Gagnamagnið - «10 Years» Испания: Блас Канто - «Voy a quedarme» Молдова: Наталия Гордиенко - «Sugar» Германия: Йендрик Зигварт - «I Don’t Feel Hate» Финляндия: Blind Channel - «Dark Side» Болгария: Виктория - «Growing Up is Getting Old» Литва: The Roop - «Discoteque» Украина: Go_A - «SHUM» Франция: Барбара Прави - «Voilà» Азербайджан: Самира Эфенди - «Mata Hari» Норвегия: TIX - «Fallen Angel» Нидерланды: Жангю Макрой - «Birth Of A New Age» Италия: Måneskin - «Zitti e buoni» Швеция: Туссе - «Voices» Сан-Марино: Сенит и Флоу Райда - «Adrenalina»

Порядок выступлений стран в финале Евровидения 2021 instagram.com/eurovision

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