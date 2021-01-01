«Евровидение 2021»: Результаты второго полуфинала
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В четверг, 20 мая, в нидерландском городе Роттердам, состоялся второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение 2021». В полуфинале участвовали представители 17 стран, десять из них вышли в финал.
Кроме того, в финал шоу автоматически прошли пять стран - учредительниц конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. А также государство, принимающее конкурс, то есть Нидерланды.
Ранее были названы финалисты первого полуфинала. А теперь по результатам судейского и зрительского голосования стали известны победители второго полуфинала, которые продолжат борьбу за победу в финале конкурса в субботу, 22 мая. Так, из второго полуфинала в финал вошли:
- Албания
- Сербия
- Болгария
- Молдова
- Португалия
- Исландия
- Сан-Марино
- Швейцария
- Греция
- Финляндия
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