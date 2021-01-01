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«Евровидение 2021»: Результаты второго полуфинала

Узнайте, какие десять стран прошли в финал «Евровидения 2021» в Роттердаме.

«Евровидение 2021»: Результаты второго полуфинала
«Евровидение 2021»: Результаты второго полуфинала
instagram.com/eurovision

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В четверг, 20 мая, в нидерландском городе Роттердам, состоялся второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение 2021». В полуфинале участвовали представители 17 стран, десять из них вышли в финал.

Кроме того, в финал шоу автоматически прошли пять стран - учредительниц конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. А также государство, принимающее конкурс, то есть Нидерланды.

Ранее были названы финалисты первого полуфинала. А теперь по результатам судейского и зрительского голосования стали известны победители второго полуфинала, которые продолжат борьбу за победу в финале конкурса в субботу, 22 мая. Так, из второго полуфинала в финал вошли:

  • Албания
  • Сербия
  • Болгария
  • Молдова
  • Португалия
  • Исландия
  • Сан-Марино
  • Швейцария
  • Греция
  • Финляндия

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Теги: Евровидение, второй полуфинал евровидения, евровидение результаты, результаты второго полуфинала
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Источник: ivonа bigmir)net

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