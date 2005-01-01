ТОП-15 самых запоминающихся костюмов «Евровидения»
В последнее время, чтобы победить на «Евровидении» артисту недостаточно иметь хороший вокал. Нужно удивлять креативными постановками и яркими нарядами. Ivona предлагает вспомнить самые необычные костюмы участников песенного конкурса. Некоторые из них покорили фанов своей красотой, другие же шокировали нелепостью.
«Евровидение 1974» - АВВА
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Участники шведской группы АВВА взорвали конкурс яркими нарядами с необычным кроем. Особенно всем запомнился костюм Агнеты Фельтског. Артистка вышла на сцену в блузке, укороченных брюках, шапочке и в сапогах на платформе.
«Евровидение 2005» - Wig Wam
Норвежская группа Wig Wam соединила в своих костюмах все, что только можно. Солист коллектива выступал в серебряном наряде со звездами, перьями, блестками и бахромой. Свой образ артист дополнил темной помадой.
«Евровидение 2006» – Lordi
Победители конкурса, финская группа «Lordi» надолго запомнилась телезрителям эпатажными образами. Участники коллектива появились на сцене в огромных костюмах монстров.
«Евровидение 2007» - Верка Сердючка
Андрей Данилко в образе Верки Сердючки для участия в конкурсе выбрал серебристый наряд и головной убор в виде звезды.
«Евровидение 2008» - Pirates of the Sea
Прочитав название этого латвийского коллектива, не сложно догадаться, что он выбрал для своего выхода на сцену «Евровидения» костюмы пиратов.
«Евровидение 2009» - Gipsy.cz
Один из рэперов группы Gipsy.cz решил примерять на сцене конкурса наряд супергероя. Музыкант появился в саркастическом образе Супер Цыгана.
«Евровидение 2010» - InCulto
Участники латвийского коллектива InCulto в конце своего выступления решили сорвать с себя брюки и продемонстрировать на сцене серебристые трусы с блестками.
«Евровидение 2013» - Who See и Нина Жижич
Черногорский хип-хоп дуэт Who See и певица Нина Жижич для того, чтобы спеть песню о вечеринке, выбрали костюмы космонавтов.
«Евровидение 2013» - Алена Мун
Представительница Молдавии Алена Мун приятно удивила телезрителей 5-метровым цифровым платьем с белым верхом и красной юбкой.
«Евровидение 2014» - Кончита Вурст
Австрийский исполнитель Том Нойвирт победил на конкурсе, появившись на сцене в красивом обтягивающем бежевом платье с длинными волосами и бородой.
«Евровидение 2018» - Alekseev
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Украинец Alekseev принимал участие в конкурсе от Беларуси. На сцене певец появился в белой рубашке. В конце номера он продемонстрировал на камеру оголенную спину с красными розами. Получилось, довольно эффектно.
«Евровидение 2019» - Кейт Миллер-Хейдке
Представительница Австралии Кейт Миллер-Хейдке. удивила зрителей «летающим» платьем из фатина и головным убором в виде обруча со стрелами.
«Евровидение 2019» - Hatari
Участники скандальной группы «Hatari» из Исландии вышли на сцену конкурса в БДСМ-нарядах.
«Евровидение 2021» - Manizha
Участники нынешнего конкурса также успели отличиться. Так, в первом полуфинале представительница России Manizha сначала появилась на сцене в огромном наряде с народными мотивами. Позже девушка предстала перед зрителями в красном комбинезоне. Некоторые пользователи Сети заявляют, что красный наряд очень напоминает костюм из сериала «Бумажный дом».
«Евровидение 2021» - Go_A
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Участники от Украины восхитили поклонников Украины нестандартными нарядами в первом полуфинале. Солистка Катя Павленко появилась на сцене в короткой зеленой шубе, кожаном топе и длинной юбке. Танцоры и другие музыканты коллектива предстали в черно-белых нарядах.
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