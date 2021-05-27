Гайтана призналась, почему отодвинула карьеру на второй план

Украинская певица Гайтана рассказала, почему редко появляется на телеэкранах.

Известная украинская исполнительница Гайтана, которая представляла нашу страну на «Евровидении 2012», впервые за долгое время дала откровенное интервью о карьере и личной жизни.

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Так, в программе «Ранок з Україною» 42-летняя артистка объяснила поклонникам, почему сейчас редко появляется на публике. Гайтана призналась, что в данный момент у нее на первом месте семья – муж, саунд-продюсер Алекс Смарт, и дочь Сапфир-Николь, которой в следующем месяце исполнится четыре года. Певица отказывается от приглашений на телешоу, потому что ей это уже неинтересно.

«Этих шоу очень много... а я просто люблю петь. И призналась себе честно – не хочу быть известной лишь бы как. Почти все время я посвящаю семье и чувствую, что моя дочь ничего не теряет – мама всегда рядом. И муж в этом меня тоже поддерживает», - поделилась Гайтана.

Звезда уточнила, что не забросила певческую карьеру и продолжает записывать новые композиции. Также Гайтана добавила, что у нее появилось новое хобби. И теперь она мечтает не о концертах на стадионах, а об экзотических деревьях.

«Вместе с мужем мы делаем музыку — у нас есть своя студия. Мне не нужны стадионы — со мной все проще. Я люблю, когда уютно, когда с хорошим звуком и с людьми, которые приходят просто отдохнуть», - призналась певица.

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