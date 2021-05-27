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Гайтана призналась, почему отодвинула карьеру на второй план

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Украинская певица Гайтана рассказала, почему редко появляется на телеэкранах.
Гайтана призналась, почему отодвинула карьеру на второй план
Гайтана призналась, почему отодвинула карьеру на второй план
instagram.com/gaitanamusic

Известная украинская исполнительница Гайтана, которая представляла нашу страну на «Евровидении 2012», впервые за долгое время дала откровенное интервью о карьере и личной жизни.

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Так, в программе «Ранок з Україною» 42-летняя артистка объяснила поклонникам, почему сейчас редко появляется на публике. Гайтана призналась, что в данный момент у нее на первом месте семья – муж, саунд-продюсер Алекс Смарт, и дочь Сапфир-Николь, которой в следующем месяце исполнится четыре года. Певица отказывается от приглашений на телешоу, потому что ей это уже неинтересно.

«Этих шоу очень много... а я просто люблю петь. И призналась себе честно – не хочу быть известной лишь бы как. Почти все время я посвящаю семье и чувствую, что моя дочь ничего не теряет – мама всегда рядом. И муж в этом меня тоже поддерживает», - поделилась Гайтана.

Звезда уточнила, что не забросила певческую карьеру и продолжает записывать новые композиции. Также Гайтана добавила, что у нее появилось новое хобби. И теперь она мечтает не о концертах на стадионах, а об экзотических деревьях.

«Вместе с мужем мы делаем музыку — у нас есть своя студия. Мне не нужны стадионы — со мной все проще. Я люблю, когда уютно, когда с хорошим звуком и с людьми, которые приходят просто отдохнуть», - призналась певица.

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Теги: Гайтана, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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Вата тупая снизу, бухай стекломой и соси болт!)))
гость  (аноним)  27.05.2021, 19:13
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Ух, потная негретица
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Жри бананы, абизьяна!
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