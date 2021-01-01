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Наоми Кэмпбелл рассекретила, пользовалась ли услугами суррогатной мамы

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51-летняя британская супермодель намекнула фанам, что рожала сама.
Наоми Кэмпбелл рассекретила, пользовалась ли услугами суррогатной мамы
Наоми Кэмпбелл рассекретила, пользовалась ли услугами суррогатной мамы
instagram.com/naomi

Знаменитая британская супермодель Наоми Кэмпбелл впервые публично поделилась подробностями рождения первенца. 18 мая звезда подиумов написала в Инстаграм о том, что стала мамой девочки.

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На днях в одном из новых выпусков собственного ютуб-шоу «Без фильтров с Наоми», знаменитость заявила, что в такой «особый момент», как рождение ребенка, она слушала хиты Боба Марли, которые напоминают ей о ямайских корнях. Поклонники уверены, что таким образом Кэмпбелл решила заявить, что не пользовалась услугами суррогатной матери и родила малышку сама.

«Музыка - это нечто очень личное... В самые особенные моменты… Вы знаете, я только что стала мамой, у меня играл Боб Марли. Это мои корни, понимаете? Это мои корни», – сказала в ролике Кэмпбелл.

Ранее инсайдеры рассекретили, что 51-летняя модель будет воспитывать девочку вместе со своим «тайным американским бойфрендом».

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Теги: Наоми Кэмпбелл, беременность звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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