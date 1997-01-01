50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

Британская супермодель и киноактриса Наоми Кэмпбелл ошарашила фанатов радостной новостью.

Наоми Кэмпбелл gettyimages.com

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50-летняя популярная актриса Наоми Кэмпбелл на своей странице в Инстаграм объявила о том, что стала мамой, опубликовав фото крохотных ножек. Любопытно, что знаменитость никогда не говорила о своем желании испытать радость материнства.

Милый снимок артистка трогательно подписала:

«Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери. Это большая честь для меня, что в моей жизни теперь есть маленькая нежная душа, и нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которая теперь есть между нами, мой ангел. Нет большей любви».

Ранее Наоми Кэмпбелл не делилась своими планами о пополнении в семье. Изредка в СМИ ходили слухи о том, что звезда хочет усыновить ребенка. Также неизвестно, воспользовалась ли Наоми услугами суррогатного материнства.

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