Софи Тернер объяснила, почему скрывает лицо дочери

Британская актриса Софи Тернер не публикует фото своей дочери, которой исполнилось восемь месяцев.

Софи Тернер gettyimages.com

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Популярная актриса Софи Тернер выступила с официальным заявлением в своем блоге. Дело в том, что папарацци неустанно следят за звездным семейством, и недавно им удалось запечатлеть малышку Уиллу. Обнародованные в Сети фото дочери вывели Софи Тернер из себя, и она резко высказалась на этот счет.

«Вчера некоторым папарацци удалось сфотографировать меня и мою дочь. Я хочу сказать, что причина, по которой я не публикую фотографии дочери, будучи уверенной в том, что мы можем избежать папарацци любой ценой, заключается в том, что я явно не хочу, чтобы эти фотографии были опубликованы. Она моя дочь, и она не просила, чтобы ее фотографировали», - сказала она.

Также звезда попросила папарацци перестать преследовать их семью, и печатать личные фото.

«Это чертовски жутко, что взрослые мужчины фотографируют детей без разрешения. Я испытываю отвращение и прошу всех перестать ходить за нами по пятам и пытаться сфотографировать нашу дочь и особенно печатать эти снимки. Это просто отвратительно, я не давала вам свое разрешение», - заключила она.

Стоит отметить, что пара не только скрывает лицо своей дочери, но и не рассказывает о ней публично. Однако совместными фото со своим возлюбленным Джо Джонасом Софи Тернер публикует регулярно.

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