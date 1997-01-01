Эллен Дедженерес закрывает свое авторское шоу

Американская актриса Эллен Дедженерес шокировала фанатов неожиданной новостью.

Эллен Дедженерес gettyimages.com

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Стендап-комик Эллен Дедженерес закроет свое ток-шоу в 2022 году после 19 лет в эфире. По словам знаменитости, она хочет заниматься кинопроектами и больше времени уделять вопросам окружающей среды. Более того, Эллен предлагали снять еще один сезон легендарного шоу, однако она отказалась.

«Творческому человеку всегда нужно ставить перед собой сложные задачи, и каким б отличным ни было это шоу, оно больше не является вызовом», — пояснила телеведущая.

Ходят слухи, что причиной закрытия проекта является скандал, произошедший в 2020 году, когда руководство программы обвинили в токсичной рабочей атмосфере. Сама Дедженерес уверяет, что причина не в этом.

«Если бы я заканчивала шоу из‑за этого, я бы не вернулась в этом сезоне», — сказала она.

Напомним, что «Шоу Эллен Дедженерес» — дневное ток-шоу, которое выходит с 2003 года. На счету программы 61 премия «Эмми» и 4 People’s Choice Award.

«Шоу Эллен Дедженерес» gettyimages.com

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