Дзидзьо рассказал, как купил квартиру в Киеве за полцены

Украинский певец Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, похвастался выгодной покупкой.

Дзидзьо instagram.com/dzidzio

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В недавнем интервью «Зірковому шляху» Дзидзьо рассказал, как ему удалось приобрести квартиру в Киеве за полцены. По словам знаменитости, его самой большой мечтой была покупка собственной недвижимости. Артист планировал брать кредит на покупку квартиру, но ему невероятно повезло, поскольку ему сделали скидку в размере 50%. Такая щедрость со стороны владельца жилья была продиктована тем, что он узнал известного исполнителя, и сделал ему приятную скидку.

Благодаря популярности у Дзидьо осуществилась мечта, и он стал обладателем собственной квартиры в столице.

Артист признался, что был удивлен таким добрым жестом и благодарен за это до сих пор. Однако Дзидзьо не рассекретил сумму, за которую ему удалось купить квартиру.

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