Шокирующее сходство: ТОП-10 двойников знаменитостей
Большинство подражают знаменитостям: делают такой же макияж, прически. А некоторым людям не нужно стараться для этого, поскольку они как две капли воды похожи на звезд.
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Предлагаем посмотреть на людей, которые пугающе похожи на знаменитостей. Оцените сходство!
Эйприл Глория и Тейлор Свифт
Софи Соларс и Селена Гомес
Ками Осман и Ким Кардашьян
VIKA MEELIS и Надя Дорофеева
Эллинор Хеллборг и Адель
Франческа Браун и Кэти Перри
Андель Лара и Рианна
Челси Марр и Анджелина Джоли
Меган Флокхарт и Эмма Уотсон
Тай Джонс и Эд Ширан
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