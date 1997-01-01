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Женский портал
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Шокирующее сходство: ТОП-10 двойников знаменитостей

Большинство подражают знаменитостям: делают такой же макияж, прически. А некоторым людям не нужно стараться для этого, поскольку они как две капли воды похожи на звезд.

Селена Гомес и Рианна
Селена Гомес и Рианна
gettyimages.com

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Предлагаем посмотреть на людей, которые пугающе похожи на знаменитостей. Оцените сходство!

Эйприл Глория и Тейлор Свифт

Эйприл Глория и Тейлор Свифт
Эйприл Глория и Тейлор Свифт
instagram.com

Софи Соларс и Селена Гомес

Софи Соларс и Селена Гомес
Софи Соларс и Селена Гомес
instagram.com

Ками Осман и Ким Кардашьян

Ками Осман и Ким Кардашьян
Ками Осман и Ким Кардашьян
instagram.com

VIKA MEELIS и Надя Дорофеева

Эллинор Хеллборг и Адель

Эллинор Хеллборг и Адель
Эллинор Хеллборг и Адель
instagram.com

Франческа Браун и Кэти Перри

Франческа Браун и Кэти Перри
Франческа Браун и Кэти Перри
instagram.com

Андель Лара и Рианна

Андель Лара и Рианна
Андель Лара и Рианна
instagram.com

Челси Марр и Анджелина Джоли

Челси Марр и Анджелина Джоли
Челси Марр и Анджелина Джоли
instagram.com

Меган Флокхарт и Эмма Уотсон

Меган Флокхарт и Эмма Уотсон
Меган Флокхарт и Эмма Уотсон
instagram.com

Тай Джонс и Эд Ширан

Тай Джонс и Эд Ширан
Тай Джонс и Эд Ширан
instagram.com

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Теги: двойники звезд, фото, знаменитости, инстаграм
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Источник: ivonа bigmir)net

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